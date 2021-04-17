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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ماتش الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري في المقال التالي
يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد الأهلي اليوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021 في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري، حيث يأمل الشياطين الحمر في مواصلة تفوقهم على الفارس الأبيض كما كان الحال في المباريات العشر الأخيرة التي جمعتهما في كافة البطولات، وشهدت تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في ست مباريات، وحقق الزمالك ثلاث انتصارات، وانتهت مباراة وحيدة بينهما بالتعادل، ويدخل الأهلي المباراة بذكريات المباراة الأخيرة التي جمعته ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين سجلهما عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة مقابل هدف سجله شيكابالا ليحرز رفاق موسيماني لقبهم التاسع في البطولة، وسينطلق موعد ماتش الأهلي والزمالك اليوم في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مصر.
مباراة القمة الأهلي ضد الزمالك تقام اليوم في الدوري المصري الذي شهد التقاء الفريقين الموسم الماضي في مباراة وحيدة، بعد عدم حضور فريق الزمالك في مباراة الذهاب التي اقيمت في الجولة الرابعة ليعتبر الفريق منسبحا وتحتسب المباراة فوز الأهلي بهدفين دون رد، وفي مباراة الإياب التي أقيمت في الجولة الحادية والعشرين تمكن الزمالك من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل كلام ن أحمد زيزو، مصطفى محمد، وأسامة فيصل أهداف الزمالك، بينما هدف الأهلي الوحيد كان عن طريق مدافعه ياسر إبراهيم الذي سيغيب بنسبة كبيرة عن مباراة القمة بداعي الإصابة، ليكون رامي ربيعة هو بديله بسبب تواجد أيمن أشرف في الجهة اليسرى ليحل محل كلا من علي معلول، ومحمود وحيد المصابين.
يدخل كلا من الزمالك والأهلي مباراة القمة منتشين بتمكنهم من بلوغ دور الستة عشر في كأس مصر، حيث نجح الزمالك في تخطي حرس الحدود بانتصاره بثلاثة أهداف سجلها كلا من يوسف أوباما، ومحمود علاء “هدفين” مقابل هدف وحيد، بينما تمكن الأهلي من تحقيق الفوز ضد فريق النصر القاهري بهدفين سجلهما كلا من وليد سليمان، ووالتر بواليا مقابل هدف.
جدول ترتيب الدوري المصري الآن
موعد ماتش الأهلي والزمالك اليوم
- 7:30 توقيت موريتانيا.
- 8:30 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.
- 9:30 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.
- 10:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، البحرين، قطر، تركيا، والأردن.
- 11:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلي
- أون تايم سبورت HD1 تردد 10853، أفقي، 27500، نايل سات.
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