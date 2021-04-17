موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

مباراة ريال مدريد ضد خيتافي تقام اليوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021 في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الأسباني، حيث يأمل الميرنجي في تحقيق الفوز خارج ملعبه ضد خيتافي كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الميرنجي الذي حقق انتصار ثمين بهدفين دون رد عن طريق بنزيمة، وميندي ليواصل تفوقه ضد خيتافي بتحقيقه الانتصار الرابع عشر ضدهم في المباريات الـ 15 الأخيرة التي جمعتهما في كافة البطولات، بينما المباراة الأخرى انتهت بالتعادل، ولم يتمكن خيتافي من تحقيق الفوز ضد الريال سوى في مباراة وحيدة فقط في آخر 23 مباراة بينهما، ليساند التاريخ زيزو ورفاقه لتحقيق انتصار جديد في الليغا يواصل به المنافسة على اللقب، وسينطلق موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يخرج لملاقاة خيتافي في مباراة قوية يتسلح فيها رفاق بنزيمة بمعنويات مرتفعة بعد أن تخطى أسبوع صعب مؤخرا تمكن فيه من بلوغ الدور نصف النهائي على حساب ليفربول الإنجليزي بانتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، حيث فاز الريال بنفس النتيجة ذهابا على ملعبه بثلاثية سجلها كلا من أسينسيو، وفينسوس جونيور “هدفين”، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بالتعادل السلبي على آنفيلد ليتأهل الملكي لملاقاة فريق تشيلسي في نصف النهائي، كما حقق الريال فوز ثمين في آخر مبارياته بالليجا في كلاسيكو الأرض ضد برشلونة في مباراة أقيمت على ملعب الريال وانتهت بانتصاره بهدفين عن طريق بنزيمة وتوني كروس قابل هدف سجله مينجوزا، وشهدت طرد البرازيلي كاسميرو ليغيب عن مواجهة خيتافي.

انتصار الريال ضد البارسا كان الثالث له على التوالي في الدوري الأسباني، ليواصل حصد النقاط ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب حاليا، وفارق نقطة أيضا عن برشلونة الذي تراجع للمركز الثالث، بينما فريق خيتافي يدخل مباراته ضد الريال ساعيا للخروح منها بأفضل النتائج الإيجابية في ظل ابتعاده عن الانتصارات في المباريات الخمس الأخيرة التي خاضها في الليغا، والتي كان آخرها على ملعبه ضد قادش، وانتهت بخسارة خيتافي بهدف نظيف.

ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، والأردن.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي