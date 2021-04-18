تشيلسي يُسقط مانشستر سيتي

تشيلسي يُسقط مانشستر سيتيقاد النجم المغربي حكيم زياش فريقه تشيلسي للتأهل إلى المباراة النهائية فى كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "ويمبلى"، فى نصف نهائي المسابقة للموسم الحالى 2020 – 2021.

جاء الشوط الأول من اللقاء متوسط المستوى من جانب الفريقين، حيث لم تشهد الـ45 دقيقة الأولى من المباراة فرص خطيرة على حارسي مرمى الفريقين.

ومع بداية الشوط الثانى، تلقى السيتي ضربة موجعة بعد تعرض نجمه البلجيكي كيفن دى بروين لإصابة قوية منعته من استكمال اللقاء، ويدخل بدلا منه فيل فودين فى الدقيقة 48.

ونجح النجم المغربي حكيم زياش فى تسجيل هدف فوز تشيلسي بالمباراة فى الدقيقة 55 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية الألمانى تيمو فيرنر.

وينتظر تشيلسي فى المباراة النهائية المقرر لها 15 مايو المقبل، الفائز من لقاء الغد بين ليستر سيتي مع ساوثهامبتون.

وتأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة، فيما تخطى مانشستر سيتي نظيره فريق إيفرتون بنفس النتيجة

