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عمر شويل - جدة غياب الشناوي يؤجج الأهلي VS الزمالك وتردد القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين، مباراة النادي الأهلي والزمالك الدوري المصري غداً وتردد القنوات الناقلة للمباراة غداً 2021، حيث تعد مباراة قطبي الكرة المصرية هي أحد المباريات التي ينتظرها عشاق الكرة المصرية، ح يتنافس أكبر فريقين في الدوري المصري وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020 / 2021، حيث يحاول نادي الزمالك الفوز بهذه المباراة مقابل الأهلي المصري بعد خسارته في الدوري الأفريقي، ولذلك من خلال هذا المقال سنوضح لكم موعد مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك وتشكيل الفرقتين، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة له.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة له

حيث يلتقي الفريقين غداً الأحد 18 أبريل على أستاذ القاهرة الدولي، تماما بالدوري المصري كما التقي قطبي الكرة الأسبانية الأسبوع الماضي ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وذلك في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة بث مباشر على قناة أون تايم سبورت 1، حيث ستعرض قناة أون تايم سبورت المباراة ويليها استوديو تحليلي كبير بعد المباراة لمناقشة تفاصيل المباراة، كما يترقب الكثيرين من متابعي كرة القدم في مصر هذه المباراة ويعتبرها مباراة القمة بين نادي القرن.

وذلك بعد فوز الزمالك على الأهلي في الموسم السابق ننتظر أن نرى هذا الموسم مباراة رائعة بين الفريقين، كما أتت الأخبار عن غياب الشناوي لتشكيلة الفريق غداً بعد إيجابية مسحة كورونا نتمنى له الشفاء العاجل، كذلك أعلن الزمالك انه بدون أي غياب للإصابة أعلن عن تشكيلته لمباراة غداً.

تشكيلة الفريقين في مباراة القمة 2021

بعدما أعلن كلا الفريقين عن تشكيلة غداً، إليكم تشكيلة المباراة:

نادي الزمالك النادي الأهلي تشكيلة الفريقين ● أحمد فتوح ● محمود الونش ● محمود علاء ● حازم إمام ● أيمن أشرف ● بدر بانون ● رامي ربيعة ● أحمد بيكهام خط الدفاع ● فرجاني ساسي ● طارق حامد ● أشرف بن شرقي ● عمرو السولية ● أوليو ديانج خط الوسط ● شيكابالا ● يوسف أوباما ● مروان حمدي ● طاهر محمد طاهر ● حسين الشحات ● محمد مجدي أفشه خط الهجوم جنش علي لطفي حراسة المرمى

تردد القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 2021

وذلك بعد أن شارك الزمالك في 14 مباراة في بطولة هذا العام وأصبح يتصدر بطولة الدوري المصري فاصلاً 33 نقطة، في حين أن الأهلي تصدر الدوري بعدد 27 نقطة بعد مشاركته في 11 مباراة فقط، وستعرض مباراة القمة بين كلا الفريقين في بث مباشر على قناة اون سبورت1 وسنعرض لكم ترددها كالآتي:

القناة: اون سبورت 1 ، On Time sports 1

تردد القناة: 10835

معامل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات.