تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة القمة القادمة الأحد في الدوري 2021

ماهو تشكيل الأهلي والزمالك في القمة القادمة سؤال ينتظر إجابته الكثير، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي، حيث أن ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، من أهم وأقوى الديربيات في المنطقة، وذلك لشعبية الفريقين الكبيرة والتي تخطت حدود مصر وانطلقت في أفريقيا والوطن العربي ومختلف الدول، يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 27 نقطة جمعها من 11 مباراة، وفي المقابل يحتل أبناء ميت عقبة صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، يرغب الشياطين الحمر تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في حسم القمة لصالح الأهلي، والانطلاق بقوة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري هذا الموسم، بينما الزمالك يسعى للفوز بالمباراة، والحصول على نقاط المباراة الثلاث، ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، وفيما يلي نتعرف على تشكيل الأهلي والزمالك في القمة القادمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

يعاني الأهلي من نقص شديد بين صفوفه بسبب الإصابات التي ضربت لاعبيه، وهو ما جعل الجنوب أفريقي في حيرة من أمره بسبب التشكيل، ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- علي لطفي.

خط الدفاع:- رامي ربيعة – أيمن أشرف – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط:- عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج.

خط الهجوم:- حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر – والتر بواليا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الخروج من أبطال أفريقيا، ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي: