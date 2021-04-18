انت الان تتابع تفاصيل خبر فوز نيوكاسل يونايتد ضد وست هام.. وجيسي لينجارد يتصدر أرقام المباراة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استطاع نادي نيوكاسل يونايتد تحقيق الفوز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي دارت بينهما اليوم السبت، على ملعب جيمس بارك في إطار لقاءات الأسبوع 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإثر خسارته اليوم أصبح فريق وست هام يونايتد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، فيما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

أرقام مثيرة في مباراة نيوكاسل يونايتد ضد وست هام

عرفت المباراة الأخير التي جمعت كل من نيوكاسل ووست هام أرقام مميزة ومثيرة سوف نستعرضها لكم في النقاط التالية:

في مباراة اليوم وبعد الهدف الذي سجله اللاعب عيسى ديوب في مرماه في مباراة نيوكاسل، أصبح فريق وست هام في رصيده تسجيل 4 أهداف كاملة بالخطأ في مرماه، أي أنه أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2021 يعتبر وست هام جيسي لينجارد أول لاعب يتمكن من التسجيل في خمسة مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي مع ناديه، منذ سنة 2014 أين سجل ديافرا ساكو في ستة مباريات متتالية.