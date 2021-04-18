غيابات الأهلي في لقاء القمة القادمة بالجملة وموسيماني في حيرة بسبب التشكيل

غيابات الأهلي في لقاء القمة القادمة، غيابات كثيرة تضرب الأهلي قبل لقاء القمة المرتقبة أمام الزمالك، اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ولا يزال المدير الفني للشياطين الحمر في حيرة من أمره، بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق قبل لقاء القمة المنتظر، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء المنظر، مساء يوم الأحد 18 أبريل 2021، في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة، ويفكر الجنوب أفريقي موسيماني في حل لغز الغيابات الكثيرة التي ضربت الفريق، وما هو التشكيل الأمثل لبداية اللقاء، وما هي طريقة اللعب المناسبة في ظل الغيابات الموجودة في صفوف المارد الأحمر، وفي المقابل يسعى أبناء القلعة البيضاء أبناء ميت عقبة، في استغلال النقص الشديد في صفوف الأهلي، وما هي الطريق المناسبة للمباراة وهل يبدأ ضاغط منذ الدقيقة الأولى، أم يلعب المباراة بتوازن محسوب، يمر كلا المدربين بحالة من التفكير الشديد بسبب أهمية اللقاء.

غيابات الأهلي في لقاء القمة القادمة

يضرب الأهلي العديد من الغيابات المؤثرة بين صفوفه، فماذا يفعل الجنوب أفريقي وكيف يبدأ المباراة في ظل هذه الغيابات الكثيرة، والمؤثرة في صفوف الفريق الأحمر، وهل سيبدأ الجنوب أفريقي اللقاء بتحفظ واللعب على الهجمات المرتدة، أم سيلعب ضاغطاً منذ بداية المباراة لحسمها مبكراً، أم يلعب بتوازن دفاعي وهجومي، كل هذه تساؤلات تدور في ذهن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

غيابات الأهلي

يغيب عن الأهلي العديد من الأسماء الكبيرة والمؤثرة، وهذه الأسماء هي كالتالي: