نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القمة بين الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة لمباراة وحكم الساحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة القمه بين الاهلي والزمالك ، يدخل نادي الزمالك هذه المباراة، وهو يعتلي قمة الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطه من 14مباراة خاضها الفريق، وياتي النادي الاهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطه من 11مباراة فقط، ويوجد لنادي الاهلي اكثر من مباراه مؤجلة، وان فاز بجميع المبارايات المؤجله سوف يعتلي ترتيب الدوري بفارق عن نادي الزمالك، ويدخل نادي الزمالك المباراة بكامل صفوفه، ويدخل النادي الاهلي، بعدد كثير من الاصابة وابرزهم اصابة النجم وحارس الاول لنادي الاهلي محمد الشناوي الذي بعد ما تم اجراء المسحه الخاصة باللاعب، واثبت اني اللاعب يعاني من فيرس كورونا، وعدم خوضه لمباراة، وبالتالي حظوظ الفارس الابيض في المباراة قوية جداً في الفوز انما الاهلي بمن حضر هذا شعار المارد الاحمر الذي لا يخشي اي منافس، واكثر من لاعب اخر يعاني من الاصابة بالتالي لا تتوقع من الفاز لاني مباراة القمه لا يوجد لها توقعات، وتتميز بالقوه، والندية بين الفريقين وهم اقوي الفرق في الدوري المصري. وسوف نشاهد مباراة قويه جداً من الطرفين كانت المباراة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، هي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020،وكانت على استاد القاهرة، وحقق النادي الاهلي لقبه التاسع في البطولة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وكانت النتيجة التعادل بهدف لكل فريق، حتى سجل أفشة هدفًا للأهلي حسم به الأمور في الدقيقة85 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ومن خلال موقع ثقني، سوف نتعرف علي موعد مباراة القمه بين الاهلي والزمالك والقنوات الناقله لمباراة وحكم الساحة.

موعد مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

سوف نقدم لكم موعد المباراه وهي كالتالي:-

تقام المباراة اليوم الموافق 18/4/2021 الموافق يوم الاحد، و6 من رمضان في تمام الساعة التاسعة، والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية، ومكه المكرمه، علي استاد القاهره الدولي.

القنوات الناقله لمباراة

نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة وهي كما يلي:-

سوف تزاع المباراة علي قناة اون تيم سبورت، لانها تمتلك حقوق بث الدوري المصري.

التشكيل المتوقع لفريقين

نقدم لكم التشكيل المتوقع لفريقين وهي كالتالي:-

تشكيل المارد الاحمر

في حراسه المرمه.

علي لطفي.

خط الدفاع.

أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – أحمد بيكهام.

خط الوسط.

عمرو السولية – أليو ديانج.

تحت الهجوم.

كهربا – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

خط الهجوم.

والتر بواليا.

تشكيل الفارس الابيض

حراسه المرمه

جنش.

خط الدفاع.

أحمد فتوح – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام.

خط الوسط.

طارق حامد – فرجاني ساسي.

تحت الهجوم.

أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – شيكابالا.

خط الهجوم.

مروان حمدي.

حكم المباراة

الحكم الدولي محمود البنا.