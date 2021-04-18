نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي إثر فوز نيوكاسل يونايتد ضد وست هام في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يتمكن اليوم السبت، فريق وست هام يونايتد من الصعود لمرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الخسارة التي لحقت به من طرف مضيفه نادي نيوكاسل بنتيجة 3-2، في المقابلة التي لعبت على ملعب “جيمس بارك”، للجولة الـ 32 ومن الدوري الإنجليزي.

وست هام يونايتد يرفض المركز الثالت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

حيث توقف رصيد نادي وست هام يونايتد عند النقطة 55 عقب خسارته وبذلك أصبح يحتل المرتبة الرابعة في جدول الترتيب، فيما احتل فريق نيوكاسل يونايتد المرتبة الخامسة عشرة برصيد 35 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نيوكاسل يونايتد ضد وست هام

برصيد 74 نقطة حافظ فريق منشستري سيتي على صدارة ترتيب الدوري قبل مباراته ضد فريق أستون فيلا والتي سوف تلعب يوم الأربعاء بسبب خوض السيتي مباراة النصف نهائي من كأس الاتحاد ضد نادي تشيلسي، بينما يحتل المركز الثاني فريق مانشستر يونايتد برصيد 63 نقطة مع لعبه مباريات أقل من نظيره السيتي.

فيما يحتل نادي ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 56 نقطة، لكن نقصه مباراة ضد وست بروميتش ألبيون والتي سوف تلعب يوم الخميس في ختام الجولة، يليه فريق وست هام يونايتد برصيد 55 نقطة، في المركز الخامس من ترتيب الدوري نجد نادي تشيلسي برصيد 55 نقطة قبل أن يلعب ضد فريق برايتون يوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج، ويحتل ليفربول المرتبة السادسة برصيد 52 نقطة، قبل أن يلتقي الريتز فريق ليدز يونايتد يوم الإثنين المقبل، وإليكم باقي الترتيب في الصورة أدناه.