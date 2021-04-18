- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمك والفتح مشادة قوية بين رئيسي الناديين وتدخل العقلاء لحل النزاع في المقال التالي
بعد أن عرفت مباراة نادي ضمك ضد فريق الفتح نتيجة التعادل (1-1)، لحساب منافسات المرحلة ال 26 من الدوري السعودي، شهدت المباراة أحداث خطيرة في نهايتها، إذ عرفت مشادات وتشابك بين سعد العفالق رئيس فريق الفتح السعودي وصالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السعودي، إلا أن تدخل العقلاء من كلا الفريقين رجعت الأمور إلا ما كنت عليه وانتهى الخلاف داخل الملعب.
مشادات في غرف تغير الملابس بين إداري ضمك والفتح
وبعد نهاية المباراة ودخول كلا الفريقين لغرف تبديل الملابس ذكرت تقارير إعلامية حدثت هناك مشادات من جديد بين الطاقم الإداري لكلا الناديين في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس، وكان رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع في قمة الغضب حيث دخل في نقاش مع حكم المباراة الرئيسي حول العديد من اللقطات التحكيمية، حيث عارض سعد العفالق رئيس نادي الفتح تواجد رئيس نادي ضمك مع الحكم الرئيسي للمباراة، موضحا أنه لا يحق لصالح أبو نخاع مناقشة القرارات التحكيمية مع الحكم، ليتشابك وتنشب بينهما مشادات قوية.
تدخل العقلاء من اجل حل النزاع بين رئيسي الناديين
وأكدت تقارير صحفية سعودية أن صالح أبو نخاع قد أودع شكوى لدى قسم من أقسام الشرطة بالإحساء، مؤكدا على تقديم بلاغ ضد رئيس نادي الفتح، إلا أن تدخل العديد من الأشخاص والمقربين من كلا الفريقين من أجل حل النزاع بين رئيس الناديين وتقريب وجهات النظر، سحب صالح أبو نخاع شكواه المقدمة ضد سعد العفالق رئيس نادي الفتح.
يذكر أن فريق الفتح يحتل حاليا المرتبة الثامنة في ترتيب الدوري السعودي المحترفين برصيد 35 نقطة في، بينما أصبح فريق ضمك في المرتبة الرابعة عشرة برصيد 28 نقطة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمك والفتح مشادة قوية بين رئيسي الناديين وتدخل العقلاء لحل النزاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.