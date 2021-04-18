ضمك والفتح مشادة قوية بين رئيسي الناديين وتدخل العقلاء لحل النزاع

بعد أن عرفت مباراة نادي ضمك ضد فريق الفتح نتيجة التعادل (1-1)، لحساب منافسات المرحلة ال 26 من الدوري السعودي، شهدت المباراة أحداث خطيرة في نهايتها، إذ عرفت مشادات وتشابك بين سعد العفالق رئيس فريق الفتح السعودي وصالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السعودي، إلا أن تدخل العقلاء من كلا الفريقين رجعت الأمور إلا ما كنت عليه وانتهى الخلاف داخل الملعب.

مشادات في غرف تغير الملابس بين إداري ضمك والفتح

وبعد نهاية المباراة ودخول كلا الفريقين لغرف تبديل الملابس ذكرت تقارير إعلامية حدثت هناك مشادات من جديد بين الطاقم الإداري لكلا الناديين في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس، وكان رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع في قمة الغضب حيث دخل في نقاش مع حكم المباراة الرئيسي حول العديد من اللقطات التحكيمية، حيث عارض سعد العفالق رئيس نادي الفتح تواجد رئيس نادي ضمك مع الحكم الرئيسي للمباراة، موضحا أنه لا يحق لصالح أبو نخاع مناقشة القرارات التحكيمية مع الحكم، ليتشابك وتنشب بينهما مشادات قوية.

تدخل العقلاء من اجل حل النزاع بين رئيسي الناديين

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن صالح أبو نخاع قد أودع شكوى لدى قسم من أقسام الشرطة بالإحساء، مؤكدا على تقديم بلاغ ضد رئيس نادي الفتح، إلا أن تدخل العديد من الأشخاص والمقربين من كلا الفريقين من أجل حل النزاع بين رئيس الناديين وتقريب وجهات النظر، سحب صالح أبو نخاع شكواه المقدمة ضد سعد العفالق رئيس نادي الفتح.

يذكر أن فريق الفتح يحتل حاليا المرتبة الثامنة في ترتيب الدوري السعودي المحترفين برصيد 35 نقطة في، بينما أصبح فريق ضمك في المرتبة الرابعة عشرة برصيد 28 نقطة.