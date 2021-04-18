نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي.. مهمة شبه مستحيلة قد تحسم الليجا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، صوب ملعب كوليسوم ألفونسو بيريز في مدينة خيتافي، لمتابعة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، في مواجهة حاسمة ضمن المنافسة الشرسة على اللقب الأغلى في إسبانيا، ويعاني ريال مدريد من ظروف صعبة عديدة تصعب عليه المباراة التي نوضح تفاصيلها فيما يلي:

موعد مباراة ريال مدريد

يطلق الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز، صافرة انطلاقة مباراة ريال مدريد وخيتافي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساء بتوقيت مصر، حيث تبث على العديد من القنوات في العالم.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة من 30 مباراة، متأخرا عن أتلتيكو مدريد بنقطة واحدة، بينما يأتي منافسهما الآخر برشلونة في المركز الثالث بـ65 نقطة.

مباراة ريال مدريد وخيتافي مباشر

يعاني ريال مدريد من ظروف صعبة للغاية، تكاد تكون غير مسبوقة قبل مباراة خيتافي الليلة، تصعب من مهمة الفوز وتجعلها تكون مستحيلة وضد المنطق:

• الضغط الكبير للمباريات الذي يتعرض له الفريق الملكي حيث واجه ليفربول في دوري أبطال أوروبا ذهابا وإيابا وبينهما الكلاسيكو قبل أقل من 10 أيام، لذلك فالفريق يمر بحالة إنهاك بدني، بينما لم يخض خيتافي طوال تلك الفترة سوى مباراة واحدة خسرها أمام قادش (1-0).

• إصابات عديدة يسجلها ريال مدريد قبل مباراة خيتافي، تتمثل في غياب الكثير من نجوم الفريق، وعلى رأسهم: “سيرجيو راموس ورافائيل فاران وناتشو فيرنانديز وداني كارفاخال وفيرلاند ميندي وفالفيردي وكاسيميرو ولوكاس فاسكيز وإيدين هازارد”.

• رغبة خيتافي في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه، لتعويض خسارة الدور الأول في مدريد بثنائية نظيفة، علما بأنه تمكن من خطف 3 نقاط من برشلونة في الدور الأول، كما تعادل مع أتلتيكو مدريد.

معلق مباراة ريال مدريد اليوم

يعلق على مباراة الريال وخيتافي اليوم، المعلق الرياضي خليل البلوشي، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 – BEIN SPORTS HD1.

ويحتل خيتافي المركز 15 في جدول ترتيب الليجا وفي رصيده 30 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط فقط عن أقرب مراكز الهبوط (إلتشي 26 نقطة)، لذلك يحتاج إلى نتيجة إيجابية لتفادي الدخول في حسبة برمة.