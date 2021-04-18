نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع GSA Live: طريقة متابعة مباريات دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح تطبيق GSA Live هو ما يبحث عنه جماهير كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية في هذه الآونة، خاصة بعد أن قامت شركة الرياضية السعودية بإطلاق موقع وتطبيق GSA Live من أجل نقل مباريات دوري أبطال آسيا 2021 من خلاله بشكل مجاني.

وكانت شركة الرياضية السعودية قد قامت بالحصول على الحقوق الحصرية لنقل مباريات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة العربية السعودية بداية من العام الحالي 2021، وحتى عام 2024، حيث ستقوم الشركة بنقل كافة المباريات الخاصة بالمنتخبات والأندية السعودية التي تلعب في البطولات التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولم تقم إلى الآن أي قناة عربية أخرى بالإعلان عن شراء حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال آسيا والتي تقام في هذه الآونة مرحلة دوري المجموعات.

موقع GSA Live

وبحسب ما أعلن عنه موقع GSA Live فإنه سيتمكن كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية من مشاهدة جميع مباريات دوري أبطال آسيا 2021 من خلال الهواتف الذكية المختلفة، وذكرت الشركة أنه يتوجب على مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بنظام تشغيل IOS وأجهزة الآيباد القيام بثبيت الإصدار 11 ومابعده، وبالنسبة لمستخدمي Apple TV فعليهم أن يكون بإصدار 9.2، وبالنسبة لمستخدي الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد فأعلنت الشركة أنه يجب عليهم تثبيت الإصدارات التي تتوافق مع إصدار الأندرويد الخاص بهم من أجل تجنب حدوث أي مشاكل.

متابعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا عبر GSA Live

ومن أجل متابعة مباريات كافة الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم فكل ماعليكم هو التوجه إلى موقع منصة GSA Live ومن ثم الدخول إلى المباراة التي ترغبون بمتابعتها في وقت بدء المباراة، بالإضافة إلى أنه يمكنكم متابعة كافة المباريات المتاحة عبر الهواتف الذكية وأجهزة الآيباد والتابلت من خلال تثبيت تطبيق GSA Live وفقاً للإصدار المناسب للجهاز الذي ترغبون من خلاله متابعة المباريات من أجل أن تسهل لكم مهمة متابعة المباريات بشكل جيد ودون حدوث أي مشاكل.