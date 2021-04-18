نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالارقام..حصيلة مشاركات علي لطفي ضد الزمالك بعد تاكد مشاركته في القمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرقام الحارس علي لطفي ضد الزمالك اليوم وعلى ملعب ستار القاهرة، ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي مباراة الزمالك والأهلي والتي سوف تكون على الساعة 9: 30 مساءً بتوقيت مصر، في المباراة التي أجلت من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة واعتلاء سلم الترتيب وإسعاد جماهيره ويدخل عمالقة الكرة المصرية المباراة من بأهداف مختلفة وطموحات عالية، وبعد تأكد غياب الحارس الأساسي لمرمى النادي الأهلي محمد الشناوي بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد من المرجح أن يخلفه الحارس على لطفي.

مشاركات علي لطفي ضد الزمالك

يذكر ان الحارس على لطفي عندما كان حارسا لناديه السابق إنبي المصري، واجه نادي الزمالك ثمانية مرات متتالية، وتمكن الزمالك من الفوز في وجود الحارس علي لطفي ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين بينما خسر في ثلاثة مباريات، كما حافظ لطفي على شباكه نظيفة في ثلاثة مباريات، واستقبلت شباكه سبعة أهداف.

طموحات الزمالك والاهلي من المواجهة

ويسعى نادي الزمالك تحقيق الفوز للبقاء في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، ليبعد ستة نقاط عن صاحب المركز الرابع نادي الأهلي الذي تنقصه ثلاثة مباريات مؤجلة، ويسعى أبناء ميت عقبة للمصالحة الجماهير الزملكاوية بعد الإقصاء من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والثأر من نادي القلعة الحمراء الذي فاز على حسابه بلقب دوري الأبطال خلال المباراة التاريخية العام الماضي.

في الجهة المقابلة يطمح نادي الأهلي في تحقيق انتصار للتقرب من صدارة الدوري، علما انه استطاع الفوز بجميع مبارياته المؤجلة، ويحتل حاليا المركز الرابع برصيد 27 نقطة مع لعبه مباريات اقل من الزمالك.

مباراة اليوم سوف تكون صعبة لكلا المدربين باتريس كارتيرون مدرب الزمالك وبيتسو موسيماني مدرب الأهلي، حيث عمل كلاهما كثيرا خلال الأيام الماضية من اجل وضع خطط محكمة ومناسبة للفوز بالمباراة وننتظر ما ستفرزه المباراة خلال التسعين دقيقة داخل المستطيل الأخضر.

طاقم تحكيم المباراة

يذكر أن المباراة سوف يديرها طاقم تحكيم مصري رغم أن مجلس إدارة الفريقين تحفظا على ذلك، لكن اتحاد الكرة المصري أصر على تعيين حكام مصريين وذلك لعدة أسباب من بينها أن المواجهة تلعب في نصف الموسم ولن يكون لها أي تأثير كبير، كما أن الجماهير لن تحضر المباراة بسبب إالغجراءات الوقائية من فيروس كورنا، كما أنه سوف تطبق تقنية الفيديو var.