نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2021 للجولة الثانية والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2021 ، يترقب محبي كرة القدم وجماهيرها أخبار دوري أبطال آسيا لهذا العام، وتتداول هذه الأيام الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، والذي قامت بداية من يوم السبت الموافق 17 من شهر أبريل لعام 2021، ويتم لعب مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا من قبل مجموعات من الأندية القوية، وفي هذا المقال نقدم لكم جدول مباريات الدوري الآسيوي ومواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2021 للجولة الثانية والقنوات الناقلة لها .

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2021

في هذا المقالة نعرض لكم موعد دوري أبطال آسيا لعام 2021، والتي ينتظر عرضها اليوم الأحد الموافق 18 من شهر أبريل، إليك موعد مباريات دوري ابطال اسيا والفرق المتنافسة.

يتنافس نادي الأهلي والدحيل علي أرض ملعب الجوهرة المشتعلة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية

يتنافس نادي شباب الأهلي و نادي الهلال علي أرض ستاد الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

يتنافس نادي أجمك واستقلول علي أرض ستاد الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

يتنافس نادي الشرطة واستقلال علي أرض ملعب الجوهرة المشتعلة في تمام الساعة 10:15 بتوقيت السعودية.

إليك تردد قناة اون تايم سبورت الجديد علي النايل سات لعام 2021.

القنوات الناقلة لمباريات دوري ابطال آسيا

يتم بث مباريات دوري أبطال آسيا علي الأنترنت عبر منصة GSA السعودية ( شركة الرياضة السعودية )، وتنفرد المنصة ببث المباريات، وذلك بعد عدم امتلاك أي من القنوات العربية حق البث، وخاصة بعد انتهاء الصلاحية لقناة بي ان سبورت القطرية في بث مباريات دوري ابطال اسيا، ولكن يمكنك مشاهدة ومتابعة المباريات علي القمر الصناعي TURKAST من خلال قناة SPORT UKRAINE من التردد التالي :

تردد :11758.

استقطاب:31.3.

القنوات الناقلة لدوري ابطال اسيا 2021 ومنصة GSA السعودية.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

تتضم المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا:الهلال، شباب الأهلي، استقلول، أجمك. المجموعة الثانية:الشارقة،باختكور، القوة الجوية العراقي،تراكتور. المجموعة الثالثة:استقلال، الدحيل، الأهلي، الشرطة. المجموعة الرابعة : فولاز، النصر السعودي، السد، الوحدات الأردني. المجموعة الخامسة :بيرسيولس، جوا، الوحدة، الريان .

ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة شيقة في متابعة الدوري الأسيوي بعد أن قدمنا جميع مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا.