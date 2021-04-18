نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد القادمة الاثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد، يبحث عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز عن المتعة والإثارة في مباراة ليفربول القادمة أمام ليدز يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاَ على مضيفه ليدز يونايتد على استاد “إيلاند رود”، يسعى الريدز بقيادة يورجن كلوب والنجم محمد صلاح، نحو الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، والتواجد داخل المربع الذهبي خصوصاً بعد تعثر وست هام بعد الهزيمة من نيوكاسل، وكان الليفر قد خرج في دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني، ويرغب في استعادة قوته وبريقه ومصالحة جماهيره الحزينة بسبب الخروج من دوري الأبطال، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الريدز بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاث، ليفربول يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 52 نقطة، ويسعى للنقطة 55 ليتواجد في المربع الذهبي، وفي المقابل يعيش ليدز يونايتد أفضل أيامه، مع مدربه مارسيلوبيلسا حيث يحتل المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد

من المقرر أن يستضيف استاد “إيلاند رود” أحداث اللقاء المنتظر، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 أبريل 2021، حسب التوقيتات التالية:

19:00 الساعة السابعة بتوقيت “جرينتش”.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وفلسطين والأردن.

23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 32 23 5 4 6 23:67 44 74 2 مانشستر يونايتد 0 - 0 32 18 10 4 6 34:61 27 64 3 ليستر سيتي 31 17 5 9 7 37:55 18 56 4 وست هام يونايتد 32 16 7 9 6 42:53 11 55 5 تشيلسي 31 15 9 7 7 31:50 19 54 6 ليفربول 31 15 7 9 7 37:53 16 52 7 توتنهام هوتسبير 32 14 8 10 6 37:54 17 50 8 إيفرتون 31 14 7 10 7 40:43 3 49 9 آرسنال 32 13 7 12 6 36:44 8 46 10 ليدز يونايتد 31 14 3 14 7 49:49 0 45 11 أستون فيلا 30 13 5 12 8 33:43 10 44 12 وولفرهامبتون 32 11 8 13 6 41:32 -9 41 13 كريستال بالاس 31 10 8 13 7 52:33 -19 38 14 ساوثهامتون 31 10 6 15 7 56:39 -17 36 15 نيوكاسل يونايتد 32 9 8 15 6 53:35 -18 35 16 بيرنلي 0 - 0 32 8 10 14 6 42:25 -17 34 17 برايتون 31 7 12 12 7 38:33 -5 33 18 فولهام 33 5 12 16 5 43:25 -18 27 19 وست بروميتش ألبيون 31 5 9 17 7 59:28 -31 24 20 شيفيلد يونايتد 32 4 2 26 6 56:17 -39 14

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد

أليسون بيكر

أندي روبيرتسون، كاباك، فيلبس، ألكسندر أرنولد.

فينالدوم، ألكنتارا، نابي كيتا.

محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في شمال أفريقيا والوطن العربي، لذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN Sports Connect.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “رؤوف خليف”.

بطاقة المباراة