تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم 18/4/2021 في الدوري المصري الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم، في مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يلتقي فريق الأهلي مع فريق الزمالك تحت شعار ” لا للتعصب الكروي” في قمة دوري المصري الممتاز في استاد القاهرة الدولي، أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فكانت محور البحث لدى الكثير من مشجعين الفريقين، فريق الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد لعب 14 مباراة أما عن المارد الأحمر فيأتي في الترتيب الرابع برصيد 27 نقطة بعد لعب 11 مباراة،

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

يواجه الأهلي الزمالك ضمن المنافسات المؤجلة للجولة الرابعة من المسابقات المحلية، أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بعدم التعصب أثناء المباراة ورفع شعار “لا للتعصب” على الشاشة، وأشار أيضا إلى ضرورة نقل المباراة بحيادية تامة ومصداقية والبعد عن التعصب إثارة مشاعر الكره والغضب بين مشجعي الفريقين والالتزام بالروح الرياضية والأخلاقية، تتصدر منصات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم البحث بشكل مبالغ فيه ويمكن من قبل محبي ومشجعي الفريقين ويمكن التعرف علي هذه القنوات من خلال هذا المقال.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تأكد جميع المصادر على أن المخرج أسامة الهوارى سيتولى فريق إخراج المباراة مؤكد على أن كافة الاستعدادات الخاصة بالمباراة التي ُتذاع مساء اليوم بدأت بالفعل منذ أيام، الجميع في تساؤلات مستمره عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم وفي هذا المقال يمكننا بالتأكيد الإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بمباراة، فمباراة القمة بين الأهلي والزمالك تُذاع على قناة أون تايم سبورتس 1، وقناة أون تايم سبورتس 2 في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وتُذاع في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، تردد قناة أون تايم سبورتيس..