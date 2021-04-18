موعد مباراة ليفربول ضد ليدز في الدوري الانجليزي 2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد ليدز، يوجه فريق ليفربول نظارة ليدز يونايتد في مساء يوم الأثنين الموافق 19 ابريل لعام 2021 على أرض إيلاند رود، الجميع في انتظار إعلان موعد مباراة ليفربول ضد ليدز وخاصة بعد النتائج السلبية التي حققها فريق ليدز في دوري أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد ليدزفي الدوري الانجليزي

وتعد هذه المباراة هي الجولة الثانية والثلاثون من الدورى الإنجليزى للمحترفين، وكل من الفريق مستحماً للفوز ففريق ليفربول يسعى جاهداً وبكل الطرق لتحقيق الفوز والانتصار حيث أنه يدخل هذه المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز” أملا في جني الكثير من النقاط التي تأهله إلى حجز واحتلال مكانة متقدمة في الدوري المحلي، أما عن فريق ليدز فهو يضع خطة محكمة للفوز تعويضًا عن الخسائر التي حققها وخروجه من دوري أبطال أوروبا، أما عن موعد مباراة ليفربول ضد ليدز فهو يشغل منصات البحث في الفترة الحالية فالجميع متحمس ومشتاق إلى معرفة النتائج، وفريق ليفربول يدخل هذه المباراة بإجمالي 52 نقطة ويأتي في المركز السادس، حيث انه تمكن من تحقيق الفوز في 15 مباراة ولم يوافقه الحظ في 9 مباراة وتعادل في 7 لقاءات، أما عن فريق ليدز فهو في المركز العاشر ويدخل بإجمالي نقاط 45 نقطة في 31 مباراة ، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 3 وخسر 14 لقاء.

موعد مباراة ليفربول ضد ليدز

فريق ليفربول تمكن من تحقيق الفوز لأول مرة في عام 2012 ، أما عن الموعد الذي ينتظره الجميع بكل حماس ال هو موعد مباراة ليفربول ضد ليدز فيتم في مساء يوم الأثنين الموافق 19 أبريل 2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي قناة بي إن سبورتس، وتعرض أيضا على قناة بى إن سبورت القطرية في تمام الساعة 10:00 مساء حسب التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والسعودية وفلسطين.