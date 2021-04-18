الفيصل الزبير يجري اليوم أولى التجارب على حلبة برشلونة الدولية فـي إطار التحضير للبطولة الدولية لسيارات GT

في الرياضة 18 أبريل,2021

ويأمل الفيصل الزبير من خلال هذه التجارب للتأقلم مع السيارة الجديدة التي تم تصميمها لهذه البطولة والتي تم تجهيزها بشكل جيد خلال الموسم الماضي ولكن حالت الأوضاع الراهنة لانتشار فيروس كورونا دون المشاركة في الموسم المنصرم وعاد الفريق وجهز نفسه من جديد وبشكل افضل من اجل المشاركة في هذه البطولة والتي يسعى من خلالها الفريق الى تحقيق النتائج المرجوة مع خدمة وخبرة السائقين الفيصل وسوشك.

وسوف تستمر التجارب على حلبة برشلونة لوقت قصير يجري خلالها جميع المشاركين التجارب على السيارات والاستفادة من المدة الزمنية المحددة للتأقلم على السيارة وهي التجاربة الوحيدة وبعدها سيعود الجميع الى حلبة سباق بول ريكارد الفرنسية للسباقات يومي15- 16 مايو القادم للمشاركة في أولى جولات البطولة.

وقال الفيصل الزبير بأننا نامل الاستفادة القصوى من تلك التجارب والخروج بها بالشكل المطلوب والاستفادة من الجوانب الفنية والتكتيكية للسيارة الجديدة التي اقودها للمرة الأولى في مشوار جديد لي في عالم المحركات وهي فرصة جيدة للتعرف على السيارة وكذلك السائق الثاني للفريق الاسباني سوشك لنشكل ثاني منافس في هذه البطولة.

وأشار بان الفريق بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية من عملية التجهيز والإعداد ونحن نقدر لهم تلك الجهود وفريق ليخنر يملك سمعة جيدة وله باع طويل في سباقات السيارات وحقق العديد من النتائج الجيدة في البطولات التي شارك فيها في بطولات البورشة سوبر كب ونسعى للظهور بشكل مشرف في هذه المشاركة والتي تعد جديدة للفريق في عالم البطولة الدولية المفتوحة GT ونأمل ان نحقق المطلوب منا.

يخوض الفيصل الزبير سبع جولات تشمل 14 سباقا موزعا على مختلف الدول الاوروبية وسوف تكون البداية على حلبة بول ريكارد الفرنسية يومي 15و16 مايو القادم فيما ستكون الجولة الختامية على حلبة برشلونة الاسبانية يومي 23 و24 أكتوبر القادم . ويمثل سباق البطولة الدولية المفتوحة في فئة GT أحد سباقات التحمل والتي يتنافس خلالها المتسابقون على مدار 70 دقيقة عبر سائقين يتقاسمان فترة السباق ويتحدد اصحاب المراكز الاولى بالترتيب العام وجمع النقاط.

■ ■ يجري المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير اليوم (الاثنين) التجارب الحرة قبل مشاركته في البطولة الدولية المفتوحة GT والتي ستقام على حلبة برشلونة الدولية بمشاركة المتسابقين المشاركين في هذه البطولة مع زميله في السباق الاسباني سوشك احد نجوم سباقات السيارات، حيث يمثل الفيصل الزبير في هذه البطولة فريق ليخنر لسباقات السيارات في الفئة الاعلى وهي فئة المحترفين (البرو) وعلى متن سيارة البورشة من فئة GT3R .■ ■