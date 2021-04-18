مشاركة كرة اليد بنادي مجيس فـي بطولة آسيا مهددة بالإلغاء بعد تعليق الأنشطة الرياضية

موسى البلوشي :

اتحاد اليد بانتظار الرد الرسمي

من الوزارة بالاعتذار عن المشاركة

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

تترقب جماهير مجيس وضوح الرؤية حول مشاركة فريق كرة اليد بالنادي في منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في مايو المقبل، وحتى الآن ما زالت المشاركة غامضة في ظل تعليق الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا ولم يتم السماح للفريق بالتدريبات الجماعية والاستعداد للبطولة ، ولكشف الموضوع واستيضاح الأمر تواصلنا مع موسى البلوشي أمين سر الاتحاد العماني لكرة اليد حيث قال: بعد قرار اللجنة العليا بتعليق الأنشطة الرياضية تم مخاطبة وزارة الثقافة والرياضة والشباب في الخامس من ابريل الجاري حول مشاركة نادي مجيس في البطولة الآسيوية لكرة اليد التي من المقرر أن تقام بالسعودية الشهر المقبل وطلبنا التنسيق مع اللجنة العليا والمختصين بالسماح للنادي بالاستعداد والتحضير للمشاركة وإقامة معسكر داخلي وخارجي قبل الدخول في منافسات البطولة.

وأضاف البلوشي : نحن كاتحاد كرة اليد ناقشنا موضوع مشاركة نادي مجيس أيضا في اجتماع ممثلي الاتحادات الرياضية مع وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب الذي أقيم في الثامن من هذا الشهر بمبنى الوزارة والذي خصص لمناقشة الوضع الرياضي في ظل تطورات جائحة كورونا وتم الاتفاق على عدم إقامة أية أنشطة رياضية محلية وإيقاف التدريبات خاصة الجماعية حتى شهر سبتمبر المقبل وعدم المشاركة في أي بطولة خارجية والسماح بمشاركة المنتخبات الوطنية فقط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وأولمبياد طوكيو .

وتابع البلوشي حديثه : كان الرد واضحا بخصوص مشاركة نادي مجيس وهو الاعتذارعن المشاركة كما قيل لنا أن خطابا رسميا سيصل للاتحاد بالاعتذار عن مشاركة نادي مجيس الخارجية ونحن بانتظار ذلك الخطاب حتى يتسنى لنا مخاطبة النادي وكذلك مخاطبة الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة للبطولة بالاعتذار وعدم إدراج اسم النادي في سحب قرعة البطولة، وعن بطولة الدوري قال أمين سر اتحاد كرة اليد: تم تأجيل الدوري حتى بداية الموسم القادم حسب البيان الصادر عن مجلس الإدارة ولا صحة لما يتداول بخصوص الإلغاء سواء على مستوى لجنة المسابقات أو حتى مجلس الإدارة .. من جهة أخرى ما زال نادي مجيس بانتظار قرار الحسم حول مشاركة فريق كرة اليد في بطولة آسيا ولاعبو الفريق يتدربون بصورة فردية وسط احترازات وقائية ومدربه السوري فراس عبدالرحمن الحصني ما زال متواجدا بالنادي رفقة أخصائي العلاج التونسي هيثم منصور والمحترفين السوري عبدالغني غالب والإيراني شهاب صادق زاده .