برشلونة يُتوج بلقب كأس ملك إسبانيا
توج فريق برشلونة بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على حساب أتلتيك بيلباو إثر فوزه عليه برباعية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما الليلة الماضية، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد سجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم للفريق الكتالوني، مع مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء.. وضاعف زميله لاعب خط الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، النتيجة بعد 3 دقائق فقط من تسجيل الهدف الأول.
ومن ثم اختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رباعية "البلوغرانا" بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين (68 و72) من عمر المباراة.
ورفع برشلونة بذلك كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخ المسابقة وهو رقم قياسي، موسعاً الفارق بينه وبين وصيفه أتلتيك بيلباو إلى 8 ألقاب، ويليهما ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 19 لقبا.
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