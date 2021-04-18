نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. انطلاق الشوط الثاني الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم ، حيث يستقبل ملعب استاد القاهرة الدولي الغريمين التقليدين لكرة القدم المصرية في واحدة من قمم الكرة المصرية في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز لقاء الأهلي والزمالك التي ستكون قوية وصعبة على الفريقين، ويتابع الجماهير حالياً مع بدء انطلاق المباراة ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الشوط الأول والثاني، وهذا ما نختص به هذا التقرير الذي سنقدم من خلالة تغطية مستمرة وحصرية فيما يخص ملخص أهداف الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري.

ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم ، تنطلق المباراة بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 18-4-2021 بين المارد الأحمر والفارس الأبيض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية والمغرب، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

أهداف الأهلي والزمالك الآن



الأهلي محمد شريف دقيقة 21- 35 الزمالك شيكابالا دقيقة 30

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك اليوم عبر قنوات اون تايم سبورت الرياضية على القمر النايل سات ويُعلق على المباراة مدحت شلبي وأيمن الكاشف وبطيشة، وسنتابع معكم ملخص نتيجة ماتش الأهلي والزمالك الشوط الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز، ملخص نتيجة مباراة الزمالك والأهلي اليوم.

وكشف المدرب بيتسو موسيماني أنه قد استقر على تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك الليلة، في ظل عدد كبير من الغيابات، وجاءت تشكيلة الأهلي أمام الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع – أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – بيكهام

ديانج – السولية – قفشة

محمد شريف

أما عن تشكيلة الزمالك أمام الأهلي فجاءت كالتالي:

جنش

حازم إمام – محمود علاء – الونش – فتوح

طارق حامد – فرجاني ساسي

شيكابالا – أوباما – بن شرقي

مروان حمدي.

ملخص نتيجة الأهلي والزمالك الآن

جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان، تنطلق المباراة بعد قليل من الآن بين الفريقين لحساب المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز، وسنتابع معكم عبر تغطية مستمرة ملخص نتيجة ماتش الأهلي والزمالك الشوط الأول والثاني بعد قليل من الآن، يُرجى عمل تحديث للصفحة كل دقيقتين.

نتيجة مباراة الزمالك والأهلي الشوط الأول:

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والزمالك الآن على ملعب استاد القاهرة، لحساب المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز، ويحتل الأهلي المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الأول بترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة.

دقيقة 2: اللاعب محمد شريف يُهدر فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي.

دقيقة 21: محمد شريف يسجل الهدف الأول للأهلي عن طريق كرة عرضية استلمها من عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء.

دقيقة 30: شيكابالا يُسجل هدف التعديل للزمالك لتكون نتيجة الأهلي والزمالك الآن الشوط الأول تعادل إيجابي هدف لهدف.

دقيقة 35: محمد شريف يُسجل الهدف الثاني للأهلي رداً على شيكابالا وتكون نتيجة الأهلي والزمالك الآن الشوط الأول 2-1 لصالح الأهلي.

دقيقة 45: حكم المباراة يُقرر دقيقيتين كوقت بدل ضائع للشوط الأول، ومع انتهاء الوقت تذهب المباراة لاستراحة قصيرة، تابعوا معنا وملخص نتيجة مباراة الزمالك والأهلي الشوط الثاني بعد قليل.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الشوط الثاني:

انطلاق الشوط الثاني الآن وقفشة يُهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث لصالح الأهلي عند الدقيقة 47 من زمن المباراة.