نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد برنامج الدوري مع وليد وتردد القنوات الناقلة للبرنامج علي جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد برنامج الدوري مع وليد ، تتعدد البرامج الإخبارية التي تقوم بنقل الأخبار الرياضية في المملكة العربية السعودية، ولكن اليوم نقدم لكم موعد برنامج الدوري مع وليد، والذي يقوم بتقديمه الكاتب والإعلامي السعودي وليد الفراج، والذي يهتم بشأن الأخبار الرياضية السعودية مع استضافة المنتقدين الرياضيين، يعد من أفضل البرامج الإخبارية اليومية الرياضية في السعودية.
موعد برنامج الدوري مع وليد
برنامج الدوري مع وليد يقوم بتقديمه الإعلامي وليد الفراج، ويقوم باستضافة العديد من الرياضيين والمشاهير المهتمين بالأخبار الرياضية، وخاصة أخبار الدورى السعودي المحلية، والدورى الخليجي، وكأس العالم، ويقدم برنامج الدوري مع وليد علي أشهر القنوات الرياضية قناة SBC والتي تتعدد تردداتها علي القمر الصناعي نايل سات، وعرب سات بث مباشر، ويمكنك متابعة البرنامج من خلال إذاعة جدة عبر الراديو.
برنامج الدوري مع وليد
مواعيد برنامج الدوري مع وليد في تمام الساعة 11:00 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 2:00 صباحاً، وأيضاً الإعادة في تمام الساعة 3:00 عصراً، ومواعيد البرنامج جميعها بتوقيت مكة المكرمة، يعتبر برنامج الدوري مع وليد هام للمواطنون السعوديين المهتمين بالرياضة؛ لذلك سنقوم بتقديم تردد القناة الناقلة لبرنامج الدوري مع وليد علي القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
تردد قناة علي النايل سات
يختلف تردد قناة SBC السعودية علي النايل سات، وعلي القمر صناعي عرب سات، حيث تردد قناة علي النايل سات كالآتي :
- التردد: 12248.
- معدل الاستقطاب :أفقي.
- معدل الترميز:27500.
- معدل تصحيح الخطأ :5/6.
إليك في مقالة سابقة القنوات الناقلة لدوري ابطال اسيا ومنصة GSA السعودية لمتابعة الدوري الآسيوي ومعرفة مواعيد الدوري.
تردد قناة SBC علي عرب سات
يذاع برنامج الدوري مع وليد علي تردد قناة SBC السعودية علي عرب سات بضبط التردد التالي:
- التردد:11230.
- معدل الاستقطاب :أفقي.
- معدل الترميز:27500.
- معدل تصحيح الخطأ :5/6.
وبذلك قد نكون أنهينا مقالنا عن التعريف عن موعد برنامج الدوري مع وليد.
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