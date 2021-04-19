نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة الأهلي والزمالك يوم 18/4/2021 فوز الأهلي 1-2 وتألق الحارس ومحمد شريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة الأهلي والزمالك يوم 18/4/2021، انتهت مباراة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك منذ قليل بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد من الزمالك، وكانت المباراة رائعة على مستوى الفريقين، وخاصة الأهلي، وشهدنا بها 3 أهداف من المستوى الرفيع بالنسبة للأهلي والزمالك، تابع معنا في موقعك المفضل ثقفني لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

ملخص مباراة الأهلي والزمالك اليوم

انتهت مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك بفوز النادي الأهلي بهدفين على الزمالك الذي سجل هدف وحيد بتوقيع اللاعب الكبير محمود عبدالرازق شيكابالا، ودخل الأهلي المباراة ب7 غيابات للأصابة من لاعبين مهمين للفريق، ومن أهمهم حارس المرمى محمد الشناوي، ليدخل الأهلي هذه المباراة الهامة بالنسبة له بالحارس الاحتياطي “علي لطفي”، وهذا الذي أثار خوف العديد من مشجعي الفريق، ولكن فاجأنا اليوم الحارس علي لطفي بأداء مبهر في المباراة.

بينما دخل نادي الزمالك بتشكيلته الكاملة في المباراة دافعا بأهم لاعبيه، ولكن لم يستطع الزمالك السيطرة على الكرة في المباراة، واستطاع تسجيل هدف وحيد بتسجيل اللاعب الرائع محمود عبدالرازق شيكابالا بمهاراة فردية ممتعة، وكان الهدف شبيها بالذي سجله شيكابالا في نهائي أفريقيا 2020 شكلا ومضمونا.

وقد حصل نادي الزمالك على ضربة جزاء في المباراة وتصدى لها حارس الأهلي علي لطفي لينهي أمل الزمالك في التعادل ضد الأهلي، وقد قام الأهلي بتسجيل هدفين بتوقيع اللاعب الواعد محمد شريف، الذي سجل الهدف الأول من خارج الصندوق بطريقة عالمية في الزاوية العليا الصعبة، وقد بتسجيل الهدف الثاني مستغلا خطأ اللاعب يوسف أوباما.

ترتيب الدوري المصري

وبعد فوز الأهلي اليوم وحصوله على الثلاث نقاط أصبح الشياطين الحمر يمتلكون 30 نقطة، وصعد الأهلي إلى المركز الثاني بفرق 3 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك المتصدر الجدول ب33 نقطة، ونتابع معكم جدول الدوري المصري 2021.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 15 10 3 2 19 8:24 16 33 2 الأهلي 12 9 3 0 22 6:25 19 30 3 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29 4 الاتحاد السكندري 17 8 4 5 17 20:22 2 28 5 بيراميدز 17 6 9 2 17 17:23 6 27 6 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 7 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 8 سموحة 17 4 12 1 17 17:24 7 24 9 إنبي 17 6 6 5 17 18:19 1 24 10 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 11 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 12 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 14 وادي دجلة 18 3 7 8 16 22:15 -7 16 15 المقاولون العرب 17 4 3 10 17 25:17 -8 15 16 البنك الأهلي 17 2 8 7 17 20:14 -6 14 17 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 18 الانتاج الحربي 17 2 6 9 17 30:13 -17 12

هذا كان مقالنا عن مباراة الأهلي والزمالك اليوم، أخبرونا بآرائكم عن المباراة في خانة التعليقات، وهل ترون أن الأهلي سيفوز بالدوري هذه السنة مع موسيماني على الرغم من عدم استقرار الأهلي الماضي في المبارايات بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أم هل سيستطيع الزمالك استجماع شتاته والفوز في مباراياته القادمة لتعزيز صداراته بالدوري، ما رأيكم؟.