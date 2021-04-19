ملخص مباراة الأهلي والزمالك.. القاضية ممكن تطارد محمود علاء وشريف يضرب صمود جنش

حقق الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف واحد للزمالك، غريمه التقليدي في كلاسيكو كرة القدم المصرية، مساء اليوم الأحد، وذلك على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني، خلف الزمالك الذي احتفظ برصيده 33 نقطة من 15 مباراة. وأثبت محمد شريف عجز جنش، بينما دمرت “القاضية ممكن” محمود علاء مجددا، وذلك ضمن ملخص المباراة الآتي:

ملخص مباراة الأهلي والزمالك

سجل محمد شريف ثنائية مميزة في الدقيقتين 21 و34، قادت الأهلي للفوز، ليثبت عجز حارس مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش الذي كان يرى أن “كعبه عالي على الأهلي”، بينما شيكابالا هدفا في الدقيقة 31، وأهدر محمود علاء ضربة جزاء للأبيض في الدقيقة 59، لتبقى لعنة “القاضية ممكن” مطاردة له، بعدما صنع هدف أفشة التاريخي في نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي

• مع الدقيقة الأولى أضاع محمد شريف هدفاً محققاً للأهلي من تمريرة عرضية أرسلها أيمن أشرف وحولها شريف إلى جوار القائم.

• الزمالك عاد سريعا بعرضية خطيرة من شيكابالا، لكن بيكهام تصدى لها بجدارة.

• أضاع أوباما فرصة سهلة للغاية من عرضية بن شرقي أمام المرمى.

• أضاع حسين الشحات بعد ذلك محاولة خطيرة بتسديدة في منطقة الجزاء، تصدى لها خط الدفاع.

• منح السولية في الدقيقة 20 حسين الشحات كرة على طبق من ذهب لكن الأخير فشل في تصويبها من مرة واحدة.

• محمد شريف سجل التقدم في الدقيقة 22 بعد تمريرة من أيمن أشرف، ليسدد هداف الأهلي صاروخية في زاوية جنش القريبة.

• بعد 9 دقائق بالتمام والكمال، وضع شيكابالا بصمته بماركته المسجلة وسجل هدفا استثنائيا في الدقيقة 31، كصورة طبق الأصل من هدفه في الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2020.

• لم ينتظر الأهلي طويلا وسجل محمد شريف هدفا من تصويبة صاروخية في الدقيقة 35.

• قبل ختام الشوط الأول، أضاع أوباما فرصة هدف مؤكد برأسية بعيدا عن المرمى.

القاضية ممكن تطارد محمود علاء

في الشوط الثاني، دفع الزمالك بكل قوته لتحقيق التعادل، لكن الأمور لم تسر كما تمنى كارتيرون الذي أجرى تغييرين دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني بنزول سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو على حساب مروان حمدي وشيكابالا.