ملخص ونتيجة تعثر ريال مدريد أمام خيتافي

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محمد سياف - ابو ظبي - عرفت مباراة ريال مدريد ضد خيتافي تعادلا سلبيا، مساء يوم الأحد، ضمن إطار منافسات المرحلة 33 من الدوري الإسباني، وبهذا التعادل المخيب للآمال أصبح ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد سبعة وستون نقطة، بينما يحتل نادي خيتافي المرتبة الخامسة عشرة برصيد واحد وثلاثون نقطة.

تفاصيل المباراة بين ريال مدريد وخيتافي

بدأ خيتافي المباراة بضغط على دفاع ريال مدريد، حيث كانت هناك فرصة أولى عند الدقيقة السادسة من تسديدة محكمة لأوليفيرا لكن تيبو كورتوا تصدى لها بكل براعة، بعدها مباشرة وبدقيقة واحدة تمكن لاعب الريال ماريانو دياز من تسجيل هدف التقدم، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، لم يمل لاعبوا خيتافي من المحاولات لتسجيل منذ البداية وفي الدقيقة 24 سدد خايمي ماتا كرة رأسية محكمة من داخل منطقة العمليات إلا أن القائم الأيسر ناب عن حارس الريال، وتحرك ماريانو دياز في كل الاتجاهات وكاد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة والعشرون بعد عرضية مارسيلو، حيث سدد كرة رأسية بعد تقدم حارس خيتافي، لكن تدخل المدافع دافيد تيمور حال دون تسجيل هدف التقدم للميرغني، وكانت هناك فرصة أخيرة عن طريق فينيسيوس حيث سدد كرة برأسه بعد عرضية أودريوزولا لكن الحارس دافيد سوريا كان لها بالمرصاد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

تراجع ريال مدريد وسيطرة خيتافي على الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني من المباراة دخل خيتافي بحيوية كبيرة، وعند الدقيقة 47 حيث سدد ألينيا كرة إصدمت بمودريتشا وتحولت إلى ركنية، وفي الدقيقة 56 استطاع أوليفيرا قطع كرة من لاعب ريال مدريد أودريوزولا وسدد كرة من داخل منطقة العمليات جاءت بين يدي كورتوا، بعدها مباشرة تسديدة صاروخية من أونال لاعب خيتافي لكن تألق تيبو كورتوا من جديد وأخرج الكرة بأصابع يديه، وأضاع أنخيل رودريجيز ماكسيموفيتش لاعبا خيتافي أهداف محققة في الدقيقة 69 و78 على التوالي، وفي الدقيقة الثمانون من عمر اللقاء تدخل عنيف من ميليتاو مدافع ريال مدريد على لاعب خيتافي أنخيل داخل منطقة الجزاء، وبرجوع الحكم لتقنية الفيدوا أكد على عدم وجود ضربة جزاء، وضغط لاعبوا الريال في الدقائق الأخيرة مع تراجع تام لخيتافي لكن دون تسجيل أية فاعلية أمام منطقة العمليات لينتهي اللقاء بتعادل سلبي 0-0.