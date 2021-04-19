موعد مباراة القوة الجوية وتركتور سازي الإيراني والقنوات الناقلة مجانا GSA live وترتيب المجموعة

تنطلق مباريات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021 بإقامة العديد من المباريات يلتقي في أهمها فريق الشارقة الإماراتي على ملعبه باستاد نادي الشارقة ضد باختاكور الأوزبكي في نفس المجموعة التي تشهد إقامة موعد مباراة القوة الجوية وتركتور سازي الإيراني في السادسة مساءا بتوقيت بغداد ضمن مباريات المجموعة الثانية التي يتصدر فريق الشارقة جدول ترتيبها بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه باختاكور الأوزبكي، وتركتور الإيراني المتواجدين في المركزين الثاني والثالث بنفس رصيد النقاط، بينما في ذيل الترتيب يتواجد فريق القوة الجوية بفارق ثلاث نقاط عن الشارقة.

القوة الجوية العراقي يخوض مباراة هامة ضد فريق تركتور سازي الإيراني في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال ساعيا لتحقيق انتصاره الأول في مرحلة المجموعات بعد أن فشل في ذلك في الجولتين الماضيتين، حيث بدأ مشواره في مرحلة المجموعات بملاقاة فريق الشارقة الإماراتي صاحب الأرض في مبارة قوية انتهت بفوز الفريق الإماراتي بهدف دون رد سجله خالد باوزير، قبل أن يلتقي مع فريق باختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية، وتعادل سلبيا ليحصد أولى نقاطه في مرحلة المجموعات متواجدا في المركز الأخير في جدول الترتيب، ويأمل الفريق العراقي في تحقيق فوز سيساهم في تمكنه من المنافسة على أحد المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى دور الستة عشر في دوري الأبطال.

فريق تركتور سازي الإيراني يأمل هو الآخر في تحقيق أولى انتصاراته في مرحلة المجموعات بعدما اكتفى بالتعادل في الجولتين الماضيتين، حيث بدأ مشواره بملاقاة فريق باختاكور الأوزبكي في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، قبل أن يلاقي فريق الشارقة الإماراتي في الجولة الثانية، ويتعادل سلبيا ليجمع نقطتين يتواجد بهما حاليا في المركز الثالث في جدول الترتيب بنفس رصيد نقاط باختاكور، وبفارق الأهداف لصالح الفريق الأوزبكي المتواجد في المركز الثاني.

ترتيب مجموعة القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة القوة الجوية وتركتور سازي الإيراني

الثلاثاء 19 أبريل 2021

6:00 توقيت العراق، مكة المكرمة، وقطر.

7:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية وتركتور سازي