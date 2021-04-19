نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القوة الجوية وتركتور سازي تبريز القادمة الثلاثاء في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة القوة الجوية وتركتور سازي تبريز، يستضيف استاد نادي الشارقة المباراة المرتقبة بين القوة الجوية وتركتور سازي تبريز، ويدخل القوة الجوية المباراة وهو في المركز الأخير نقطة واحدة من تعادل وحيد وهزيمة، ولا خيار أمام الفريق العراقي سوى الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، حتى ينعش آماله من جديد في المنافسة على الصعود من هذه المجموعة، وفي المقابل يدخل تركتور سازي تبريز اللقاء باحثاً هو الآخر عن الفوز، فهو ليس بأفضل حال عن القوة الجوية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 2 نقطتين فقط من تعادلين، ويسعى نحو الفوز وتعديل ترتيبه بجدول المسابقة.

موعد مباراة القوة الجوية وتركتور سازي تبريز

من المقرر أن تقام المباراة المنتظرة على ملعب نادي الشارقة، وذلك يوم الثلاثاء القادم 20 أبريل 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

15:00:- الساعة الثالثة بتوقيت :جرينتش”.

16:00:- الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:00:- الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

18:00:- الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

19:00:- الساعة السابعة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

لم تحصل أي قناة عربية رياضية، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، ولكن يوجد قنوات مفتوحة ناقلة لبطولة دوري أبطال أسيا، وهذه القنوات هي:

منصة GSA live الإلكترونية.

Spor Smart.

Sports Ukraine.

ترتيب فرق المجموعة بعد الجولتين السابقتين

المركز الأول:- الشارقة برصيد 4 نقاط.

المركز الثاني:- باختور برصيد 2 نقطتين.

المركز الثالث:- تراكتور ساز برصيد 2 نقطتين.

المركز الرابع:- القوة الجوية برصيد نقطة وحيدة.

بطاقة مباراة القوة الجوية وتركتور سازي تبريز