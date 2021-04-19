نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات دوري أبطال أسيا الجولة الثالثة اليوم 2021/04/20 GSA LIVE وترتيب المجموعات في المقال التالي

موعد مباريات دوري أبطال أسيا الجولة الثالثة، التي ستنطلق من يوم الأربعاء القادم الموافق 2021/04/20 هامة جداً لمعظم الفرق، ونتائجها قد تكون حاسمة في صعود الفرق إلي الأدوار الأعلى، لذا يتم بحث كبير عن موعد المباريات عبر منصة GSA LIVE الناقل الحصري للبطولة، بعد أن قامت الشركة السعودية الرياضية بشراء حقوق البطولة لمدة أربع سنوات قادمة، ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثالثة منافسات عربية عربية قوية مثل مباريات الجولة الثانية فسوف يلاقي السد القطري الوحدات الأردني، والشرطة العراقي ضد أهلي جدة، وسوف نقدم لكم كافة المواعيد وترتيب المجموعات قبل الجولة الثالثة. موعد مباريات دوري أبطال أسيا الجولة الثالثة الوحدة * الريان القطري الموعد 16.30 بتوقيت القاهرة، 17.30 بتوقيت مكة المكرمة، 18.30 بتوقيت أبوظبي القوة الجوية* تراكتور الموعد 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت مكة المكرمة، 19.30 بتوقيت أبوظبي الشارقة * باختاكور الموعد 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، 22.00 بتوقيت أبوظبي النصر * فولاد الموعد 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، 22.00 بتوقيت أبوظبي. السد * الوحدات الموعد 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، 22.00 بتوقيت أبوظبي ترتيب فرق المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية المجموعة الأولى الهلال السعودي 4 نقاط، أستقلول 4 نقاط، أجمك نقطة واحدة، شباب الأهلي دبي نقطة واحدة المجموعة الثانية الشارقة الإماراتي 4 نقاط، باختا كور 2، تراكتور 2، القوة الجوية العراقي نقطة واحدة المجموعة الثالثة أستقلال طهران 6،الدحيل القطري 4، أهلي جدة نقطة واحدة، الشرطة العراقي بدون نقاط المجموعة الرابعة النصر السعودي 4 نقاط، فولاد 4 نقاط، الوحدات الأردني نقطة واحدة، السد القطري نقطة واحدة المجموعة الخامسة بيرسيبوليس 6 نقاط، جوا نقطتين، الوحدة نقطة واحدة، الريان القطري نقطة واحدة. موعد مباريات دوري أبطال أسيا عبر منصة GSA LIVE أعلنت الشركة الرياضية السعودية المالك الحصري لنقل البطولة، أن المباريات ستكون بصورة حصرية عبر منصة GSA LIVE على شبكة الإنترنت، عبر أكثر من 16 متصفحاً من مختلف أنظمة جوجل، والعديد من المتصفحات عبر أنظمة الأجهزة الذكية، وأعلنت الشركة أنها سوف تقوم ببث المباريات فضائياً بداية من الربع الأخير لهذا العام 2021، لكي يستمتع الجمهور العربي والأسيوي بالبطولة الأقوى على مستوى القارة، ووعدت الشركة المشاهدين بنقل عالي الجودة سوف يلبي تطلعاتهم في مشاهدة ممتعة. الوسوم عمر شويل - جدة موعد مباريات دوري أبطال أسيا الجولة الثالثة اليوم 2021/04/20 GSA LIVE وترتيب المجموعات error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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