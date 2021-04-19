نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السد والوحدات القادمة الثلاثاء 20 أبريل في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
موعد مباراة السد والوحدات، حيث يلتقي الفريقين على ستاد مدينة الملك سعود الرياضية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أسيا 2021، ويدخل السد اللقاء برغبة قوية في الفوز بالمباراة، وانتزاع نقاط المباراة الثلاث وتعديل ترتيبه بجدول المجموعة، وكان السد قد خسر في المباراة السابقة أمام النصر السعودي، مما يلقي بضغوط كبيرة على السد لاستعادة توازنه والعودة من جديد للمنافسة على الصعود، ويحتل السد المركز الأخير بعد انقضاء جولتين برصيد نقطة وحيدة، وفي المقابل الوحدات الأردني ليس بأفضل حال عن غريمه، فهو يحتل المركز الثالث بنفس رصيد السد، فهي مباراة تعني للفريقين أكون أو لا أكون، لأن الهزيمة تصعب الأمور وتعقدها كثيراً.
موعد مباراة السد والوحدات
من المقرر سلفاً أن المباراة سوف تقام على استاد “مدينة الملك سعود الرياضية”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021، حسب التوقيتات التالية:
- 18:00:- السادسة مساءً بتوقيت “جرينتش”.
- 19:00:- الساعة السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.
- 21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والأردن وفلسطين.
- 22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
ترتيب جدول المجموعة بعد خوض مقابلتين
- المركز الأول:- النصر برصيد 4 نقاط.
- المركز الثاني:- فولاد برصيد 4 نقاط.
- المركز الثالث:- الوحدات برصيد 1 نقطة وحيدة.
- المركز الرابع:- السد برصيد 1 نقطة وحيدة وفارق الأهداف لصالح الوحدات.
القنوات الناقلة ومعلق المباراة
لم تحصل أي قناة عربية رياضية، من امتلاك حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، ولكن يوجد قنوات مفتوحة ناقلة لدوري أبطال أسيا، ومن هذه القنوات منصة GSA live الإلكترونية، وقناة Spor Smart.
بطاقة المباراة
|المباراة
|السد – الوحدات
|البطولة
|دوري أبطال أسيا
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء 20 أبريل – الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|استاد مدينة الملك سعود الرياضية
|القنوات الناقلة
|GSA live
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة السد والوحدات القادمة الثلاثاء 20 أبريل في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.