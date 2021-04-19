موعد مباراة السد والوحدات القادمة الثلاثاء 20 أبريل في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة السد والوحدات، حيث يلتقي الفريقين على ستاد مدينة الملك سعود الرياضية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أسيا 2021، ويدخل السد اللقاء برغبة قوية في الفوز بالمباراة، وانتزاع نقاط المباراة الثلاث وتعديل ترتيبه بجدول المجموعة، وكان السد قد خسر في المباراة السابقة أمام النصر السعودي، مما يلقي بضغوط كبيرة على السد لاستعادة توازنه والعودة من جديد للمنافسة على الصعود، ويحتل السد المركز الأخير بعد انقضاء جولتين برصيد نقطة وحيدة، وفي المقابل الوحدات الأردني ليس بأفضل حال عن غريمه، فهو يحتل المركز الثالث بنفس رصيد السد، فهي مباراة تعني للفريقين أكون أو لا أكون، لأن الهزيمة تصعب الأمور وتعقدها كثيراً.

موعد مباراة السد والوحدات

من المقرر سلفاً أن المباراة سوف تقام على استاد “مدينة الملك سعود الرياضية”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021، حسب التوقيتات التالية:

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت “جرينتش”.

19:00:- الساعة السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والأردن وفلسطين.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب جدول المجموعة بعد خوض مقابلتين

المركز الأول:- النصر برصيد 4 نقاط.

المركز الثاني:- فولاد برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث:- الوحدات برصيد 1 نقطة وحيدة.

المركز الرابع:- السد برصيد 1 نقطة وحيدة وفارق الأهداف لصالح الوحدات.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

لم تحصل أي قناة عربية رياضية، من امتلاك حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، ولكن يوجد قنوات مفتوحة ناقلة لدوري أبطال أسيا، ومن هذه القنوات منصة GSA live الإلكترونية، وقناة Spor Smart.

بطاقة المباراة