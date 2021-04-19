نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وفولاد القادمة الثلاثاء في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
موعد مباراة النصر وفولاد، حيث يستضيف استاد “مرسول بارك” أحداث اللقاء الكبير، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أسيا، لقاء يتسم بالندية والقوة والإثارة، حيث يدخل النصر اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز في مباراة وتعادل في الأخرى، ويسعى النصر لفرض كلمته على فرق المجموعة والانفراد بصدارتها، وكان العالمي قد وقع في فخ التعادل في المباراة السابقة أمام الوحدات الأردني، بينما يدخل فولاد اللقاء ساعياً نحو الفوز، والحصول على ثلاث نقاط مهمين وانتزاع صدارة المجموعة من النصر، نحن أمام سهرة كروية ممتعة ينتظرها عشاق الناديين، يريد جمهور العالمي الفوز وتأكيد زعامته للمجموعة، وفي المقابل يرغب النادي الإيراني في انتزاع صدارة المجموعة.
موعد مباراة النصر وفولاد
يستضيف ملعب “مرسول بارك” أحداث اللقاء المنتظر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:
- التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.
- الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.
- السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
- السادسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.
ترتيب فرق المجموعة بعد جولتين
- المركز الأول:- النصر برصيد 4 نقاط.
- المركز الثاني:- فولاد الإيراني بنفس رصيد النصر 4 نقاط ولكن فارق الأهداف لصالح النصر.
- المركز الثالث:- الوحدات الأردني برصيد 1 نقطة وحيدة.
- المركز الرابع:- السد برصيد 1 نقطة وحيدة.
القنوات الناقلة ومعلق المباراة
تنقل المباراة على منصة GSA live الإلكترونية، ولم تحصل أي قناة رياضية عربية، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا 2021.
بطاقة مباراة النصر وفولاد
|المباراة
|النصر السعودي – فولاد خوزستان الإيراني
|البطولة
|دوري أبطال أسيا – الجولة الثالثة
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 20 أبريل – الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|مرسول بارك
|القنوات الناقلة
|منصة GSA live الإلكترونية
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة النصر وفولاد القادمة الثلاثاء في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.