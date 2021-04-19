موعد مباراة النصر وفولاد القادمة الثلاثاء في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر وفولاد، حيث يستضيف استاد “مرسول بارك” أحداث اللقاء الكبير، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أسيا، لقاء يتسم بالندية والقوة والإثارة، حيث يدخل النصر اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز في مباراة وتعادل في الأخرى، ويسعى النصر لفرض كلمته على فرق المجموعة والانفراد بصدارتها، وكان العالمي قد وقع في فخ التعادل في المباراة السابقة أمام الوحدات الأردني، بينما يدخل فولاد اللقاء ساعياً نحو الفوز، والحصول على ثلاث نقاط مهمين وانتزاع صدارة المجموعة من النصر، نحن أمام سهرة كروية ممتعة ينتظرها عشاق الناديين، يريد جمهور العالمي الفوز وتأكيد زعامته للمجموعة، وفي المقابل يرغب النادي الإيراني في انتزاع صدارة المجموعة.

موعد مباراة النصر وفولاد

يستضيف ملعب “مرسول بارك” أحداث اللقاء المنتظر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

السادسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

ترتيب فرق المجموعة بعد جولتين

المركز الأول:- النصر برصيد 4 نقاط.

المركز الثاني:- فولاد الإيراني بنفس رصيد النصر 4 نقاط ولكن فارق الأهداف لصالح النصر.

المركز الثالث:- الوحدات الأردني برصيد 1 نقطة وحيدة.

المركز الرابع:- السد برصيد 1 نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة على منصة GSA live الإلكترونية، ولم تحصل أي قناة رياضية عربية، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا 2021.

بطاقة مباراة النصر وفولاد