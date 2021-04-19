ما هو دوري السوبر ليج الأوروبي الجديد super league نظامه والأندية المشاركة ورودود أفعال غاضبة من الفيفا

أعلنت رابطة أندية السوبر ليج اليوم الإثنين الموافق 19 أبريل 2021 عن إطلاق مسابقة الدوري الأوروبي سوبر ليج في بيان رسمي لها، بعد فترة كبيرة من الأخبار المتعلقة بتلك المسابقة التي شهدت إجراء رسمي مؤخرا أدى إلى موجة من ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة من المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي يويفا، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والعديد من المنظمات الرياضية الرسمية في أوروبا، حيث رفضت تلك المؤسسات بشكل قاطع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي المنتظر أن تكون جوائزة المالية أعلى بشكل كبير من نظيرتها في دوري أبطال أوروبا، واتخذت العديد من العقوبات والقرارات بشأن الأندية التي أعلنت مشاركتها به، وبشأن لاعبي تلك الأندية أيضا، فما هو دوري السوبر ليج الأوروبي الجديد super league ؟

ما هو دوري السوبر ليج الأوروبي

هو بطولة مستحدثة أعلنت عن انطلاقها رابطة أندية السوبر الأوروبي، حيث تم الإعلان عن إطلاقها في أقرب وقت متوقع، حيث تقام البطولة في شهر أغسطس بمشاركة 20 فرق أوروبي منهم 15 فريق بشكل أساسي هي الفرق المؤسسة للبطولة، بالإضافة إلى خمس فرق أخرى ستتم دعوتها للمشاركة في البطولة بناءا على نتائجها في الموسم السابق للبطولة، وستجرى مباريات تلك البطولة في منتصف كل أسبوع، بحيث لا تؤثر على مباريات ومشاركات الفرق في الدوريات المحلية بها، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين ستضم كل مجموعة عشر فرق تخوض فيما بينها مباريات دوري من ذهاب وإياب، لتتأهل الفرق الثلاث الأولى من كل مجموعة إلى ربع النهائي بشكل مباشر، وتخوض الفرق أصحاب المركزين الرابع والخامس ملحق تتأهل من خلاله فرقتين فقط للانضمان إلى الفرق الست الأخرى، ليضم ربع النهائي ثمانية فرق تتنافس بداية من ذلك الدور بنظام خروج المغلوب على تحقيق اللقب.

الفرق المؤسسة لبطولة الدوري الأوروبي سوبر ليج

ريال مدريد

برشلونة

أتلتيكو مدريد

مانشستر يونايتد

ليفربول

مانشستر سيتي

أرسنال

تشيلسي

توتنهام هوتسبير

يوفنتوس

ميلان

انتر ميلان

ردود أفعال غاضبة على الإعلان عن السوبر ليج

أعلن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإنجليزي، والإيطالي، والأسباني، وروابط الدوريات في كافة تلك الدوريات عن رفضها رفضا قاطعا لنظام الدوري الأوروبي، كما أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي أن اللاعبين الذين يشاركون مع أنديتهم في تلك البطولة لن يتمكنوا من تمثيل منتخبات بلادهم، ولن يتمكنوا من المشاركة في كأس العالم أو بطولة اليورو، كما أكد الاتحاد الأوروبي إمكانية إقامة دوري أبطال أوروبا بدون الفرق التي ستشارك في السوبر ليج، حيث تناقلت الكثير من التقارير الصحفية إمكانية استبعاد تلك الفرق من دوري الأبطال ودورياتها المحلية.

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