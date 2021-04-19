نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة ليفربول اليوم الاثنين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي للجولة 32 في المقال التالي
يبحث العديد من المشجعين عن موعد مباراة ليفربول التي تقام اليوم الاثنين 19 من أبريل والتي تعتبر ضمن مباريات الجولة 32 في الدوري الإنجليزي، وسيتم إقامتها على ملعب إيلاند رود، وستكون منافسة قوية جداً يسعى كل فريق إلى الفوز والحصول على اللقب، ومن الجدير ذكره أن فريق ليفربول يمر هذا الموسم بحظ سيء حيث أن الموسم على قرب الانتهاء ولم يحقق أي بطولة حتى الآن، فقد خرج من بطولة أوروبا بعد هزيمته من ريال مدريد، ولذلك ينتظر الجميع هذه المباراة بفارغ الصبر.
موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة
إن موعد مباريات ليفربول هذه الفترة كما يلي:
- اليوم الاثنين 19 أبريل 2021 ستكون مواجهة بين ليفربول وليدز يونايتد.
- يوم 24 من أبريل 2021 ستكون مواجهة بين ليفربول ونيوكاسل.
- اليوم الأول من شهر مايو سيكون هناك مواجهة بين فريق ليفربول ومانشستر يونايتد.
- يوم 11 من مايو 2021 ستكون المواجهة بين فريق ليفربول ووست البيون.
- وأخيراً في يوم 15 من مايو ستكون مواجهة بين فريق ليفربول وبيرنلي.
سيتم عرض المباراة ونقلها في الموعد المحدد على قناة بي ان سبورت الأولى اتش دي، على أن يكون المعلق الرياضي على هذه المباراة هو المعلق رؤوف خليف.
مواعيد نقل مباراة ليفربول اليوم
سنقدم لكم مواعيد مباراة ليفربول لليوم في مختلف الدول العربية حسب توقيتها الأصلي، وهي ما يلي:
- ستكون مباراة ليفربول اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من المغرب والجزائر.
- ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السودان وجمهورية مصر العربية.
- ستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من المملكة السعودية والعراق ولبنان والأردن وفلسطين.
- ستكون المباراة اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت كلاً من الإمارات المتحدة العربية وسلطنة عمان.
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