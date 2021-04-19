نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري السوبر الأوروبي.. ما هو بالتحديد ولماذا أثارة ضجة إعلامية كبيرة ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوري السوبر الأوروبي أصبح حديث وسائل الإعلام العالمية على مدار ساعات قليلة حيث تعتبر ليلة 18 أبريل 2021 تاريخية في الكرة الأوروبية، كثر الحديث عن هذه البطولة الأوروبية الحديثة والتي أعلن عنها من قبل عمالقة الأندية الأوروبية مفاجئة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الأرجح لو جسد المشروع فعليا على أرض الواقع وانطلقت البطولة الجديدة سوف تكون مدمرة لدوري أبطال أوروبا، أهم البطولات العالمية والأوروبية على مستوى الأندية في الوقت الحالي،

فما هو مشروع دوري السوبر الأوروبي؟

هو مشروع بطولة أعلن عليه بشكل مفاجئ، من قبل 12 ناديا عالميا أوروبيا، كما هو معلن عليه سوف ينطلق قريبا مع احتمال انضمام ثمانية أندية أخرى حيث سيبلغ عدد المؤسسين عشرون ناديا، وسوف يكون منفصل بشكل تام عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومن المقرر أن يكون رئيس رابطة الدوري فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

اهم الأندية التي اعلنت لحد الآن إنخراطها في مشروع دوري السوبر الأوروبي

أثنى عشرة نادي أعلنت أنها سوف تشارك في هذه البطولة الجديدة ونصفها من الدوري الإنجليزي وهي (مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي وليفربول وتوتنهام هوتسبير)، وثلاثة أندية عريقة من الدوري الإسباني (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد)، أما بخصوص الدوري الإيطالي فقد شمل ثلاثة أندية عملاقة وهي: (ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان)، كما من المرجح أن تلتحق ثمانية أندية أخرى بالركب ولحد الساعة فهي ليست معروفة، من ضمنها ثلاثة أندية سوف تعلن انضمامها للبطولة دوري السوبر الأوروبي مباشرة، فيما سوف تتأهل خمسة أندية أخرى حسب النتائج المحصلة في الموسم السابق.

كيف سيكون نظام البطولة؟

البطولة المعلن عنها سوف تنقسم إلى مجموعتين، كل مجموعة متكونة من عشرة فرق، تلعب مبارياتها في نصف الأسبوع إلى جانب المباريات التي تلعب في الدور المحلي لكل نادي، ومن المقرر أن تبدأ البطولة المقترحة في أغسطس، وتلعب المباريات ذهابا وإيابا، ووتتاهل مباشرة للدور القادم الفرق أصحاب المراتب الثلاثة الأولى، فيما يخوض أصحاب المركزين الرابع والخامس شبه بطولة مصغرة من أجل إكمال الدور الربع النهائي، أما الأدوار القادمة سوف تلعب بنظام خروج المغلوب حتى الوصول للدور النهائي في مايو القادم، وحسب آخر الأخبار المتداولة من قبل منظمين الدوري ستكون هناك نسخة خاصة بالنساء تنطلق مباشرة بعد بدء بطولة الرجال لدوري السوبر الأوروبي.

رد الإتحاد الاوروبي على الدوري الجديدة

جاء رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) شديدا للمشروع الجديد، كما توعد كل ينظم للدوري بعقوبات قاسية جدا، كما أكد حرمان لاعبي تلك الأندية من المشاركة في المقابلات الدولية مع منتخباتهم المحلية، ورفضه القطعي لمشروع دوري السوبر الأوروبي.