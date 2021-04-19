موعد مباراة الوحدات الأردني والسد القطري والقنوات الناقلة مجانا GSA live وترتيب المجموعة

يستضيف ستاد مدينة المك سعود الرياضية مباراة الوحدات ضد السد القطري اليوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021 في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث تقام المباراة في المجموعة الرابعة التي تشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع فريق النصر السعودي ضد فريق فولاد خوزستان الإيراني في مجموعة يتصدر جدول ترتيبها كلا من النصر وفولاد، بينما كلا من الوحدات والسد متواجدين في المركزين الثالث والرابع بفارق ثلاث نقاط عن متصدر الترتيب، وسينطلق موعد مباراة الوحدات الأردني والسد القطري في تمام التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

السد ضد الوحدات في مباراة قوية يأمل فيها الفريق القطري إنقاذ مسيتره في دوري أبطال آسيا، بعدما فشل في تحقيق الفوز في الجولتين الماضيتين، حيث بدأ الفريق مشواره في مرحلة المجموعات بملاقاة فولاد خوزستان الإيراني، ونجح في تحقيق تعادل ثمين بهدف لكل فريق بعدما تأخر بهدف أول للفريق الإيراني قبل أن يتمكن خوخي بوعلام من إدراك التعادل للسد قبل دقيقة فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليقتنص لفريقه نقطة ثمين، قبل أن يلتقي مع فريق النصر السعودي في الجولة الثانية، ويتلقى الخسارة بهدف مقابل ثلاثة، حيث تقدم النصر صاحب الأرض بهدف أول من ركلة جزاء سجلها المغربي عبد الرزاق حمد الله في الشوط الأول عادله سانتي كازورلا في الشوط الثاني، قبل أن يضيف العالمي هدفين آخرين ليقتنص نقاط المباراة الثلاث، ويتجمد رصيد السد عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

فريق الوحدات لا يختلف وضعه كثيرا عن السد، حيث لا يمتلك الفريق الأأدرني سوى نقطة وحيدة من خوض مبارتين في مرحلة المجموعات بدأها بالتعادل سلبيا ضد النصر، قبل تلقيه الخسارة في الجولة الثانية ضد فولاد خوزستان بهدف دون رد، ويأمل الوحدات في استعادة لاعبيه فراس شلباية، وعبد الله ديارا ليكونا جاهزين لمباراة السد بعد أن غابا عن دريبات الفريق مؤخرا، ولكن فحوصاتهم الطبية جاءت مبشرة بحسب تصريحات طبيب الفريق الذي أكد على غياب محمد الدميري عن المباراة، وأكد أنه سيكون جاهزا لمباراة السد في الجولة القادمة.

ترتيب مجموعة الوحدات والسد في دوري أبطال آسيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السد والوحدات

موعد مباراة الوحدات الأردني والسد القطري