اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد بروناي دار السلام

وقع سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد مذكرة تفاهم مع اتحاد بروناي دار السلام صباح امس بحضور فهد بن عبدالله الرئيسي الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد العماني لكرة القدم عبر العرض المرئي والتي تصب لمصلحة الكرة في البلدين الصديقين وبما يخدم مصلحة وتطور الكرة العمانية وفي إطار الجهود المبذولة لتوطيد وتعزيز العلاقات مع الاتحادات الصديقة والشقيقة لتطوير نشاط كرة القدم وتبادل الخبرات والاستفادة من إمكانيات الطرفين في الجوانب المتعلقة بكرة القدم.

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