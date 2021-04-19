إلغاء مشاركة نادي مجيس في البطولة الآسيوية السوبر جلوب بجدة

تلقى الاتحاد العماني لكرة اليد ردا من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بوقف مشاركة نادي مجيس في البطولة الآسيوية (23) أبطال الدوري للرجال ( تصفيات بطولة السوبر جلوب ـ السعودية 2021 ) والتي كان مقررا لها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 حتى 31 مايو القادم .

ويأتي قرار وقف المشاركة تنفيذا لقرار وزارة الثقافة والرياضة والشباب بضرورة وقف الأنشطة والفعاليات المحلية والمشاركات الخارجية حتى 30 سبتمبر القادم .

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