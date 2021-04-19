في خطوة متوقعة … السيب والنصر يعلنان انسحابهما من كأس الاتحاد الآسيوي

في خطوة متوقعة ، أعلن ناديا السيب والنصر اعتذارهما عن المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقبلة ، جاء هذا القرار في أعقاب قرار وزارة الثقافة والرياضة والشباب بتعليق كافة الأنشطة الرياضية المحلية والمشاركات الخارجية بدءا من 1 أبريل الحالي إلى 30 سبتمبر القادم وعدم السماح بعودة التدريبات الجماعية ، وكذلك تعميم الاتحاد العماني لكرة القدم رقم 14 / 2021 الصادر بتاريخ 18 أبريل الحالي .

الناديان أكدا في وقت سابق جاهزيتهما للمشاركة في البطولة إلا أن الظروف الحالية والتي جاءت بسبب تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) والقرارات التي تهدف إلى التقليل من انتشار الفيروس في السلطنة حالت دون ذلك ، وكان السيب قد وقع في المجموعة الثالثة إلى جانب الفيصلي الأردني وتشرين السوري ، والفائز من مباراة الكويت الكويتي والأمعري الفلسطيني وتلعب المباريات في الاردن ، بينما تواجد النصر في المجموعة الأولى والتي تضم الوحدة السوري والعهد اللبناني والحد البحريني وتلعب مبارياتها في مملكة البحرين الشقيقة .

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