الحارثي والعلوية يحقّقان نتائج متقدّمة في الملتقى الدولي بتركيا

أنطاكيا ـ العمانية : حقق بركات الحارثي لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى المركز الأول في مسابقة (100 ) متر عدوًا، بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره (10.49 ثانية) في الملتقى الدولي لألعاب القوى المفتوح الذي يقام بمدينة أنطاكيا التركية، فيما أحرزت مزون العلوية المركز الأول في سباق 100 متر عدوًا في زمن قدره 11.92 ثانية. ويسعى الاتحاد العماني لألعاب القوى من المشاركة في الملتقى الدولي الذي يقام على هامش معسكرات أكثر المنتخبات إلى توفير البيئة الجيدة لإكمال جاهزية اللاعبين للاستحقاقات القادمة منها البطولة العربية لألعاب القوى التي تستضيفها تونس في يونيو القادم، وأولمبياد طوكيو القادم الصيف المقبل. ويعد المعسكر فرصة كبيرة للاعبي المنتخب الوطني من أجل تحسين المستوى الفني، والوصول إلى درجات تمكنهم من المنافسة في البطولات القادمة.

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