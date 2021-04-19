الإمتياز أول الواصلين للمربع الذهبي بدوري الأهلي الرمضاني
تأهل فريق الإمتياز للصرافة إلى المربع الذهبي لدوري الأهلي الرمضاني بعشرة اهداف نظيفة في شباك جامعة 21 سبتمبر في النسخة الـ37 من الدوري.
وأنهى الإمتياز بقيادة المدرب جمال القديمي الشوط الأول ضمن الجولة الثانية لمنافسات المحموعة الثانية بثلاثة أهداف دون رد سجلها زكريا طواف هدفين، ومحمد العبيدي.
وفي الشوط الثاني أضاف فريق الإمتياز سبعة أهداف سجلت عن طريق أحمد ضبعان ثلاثة أهداف، ومحمد العبيدي هدفين، وعبد العزيز الجماعي من ركلة جزاء ومحمد الثلايا، ليتأهل الإمتياز كأول الواصلين للمربع الذهبي، بعدما جمع في رصيده ست نقاط في المركز الأول.
وفي اللقاء الثاني لحساب ذات المجموعة، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة العروبة ومضيفه المطعم الملكي، حيث تقدم الأول بهدف لاعبه محمد العستوت إثر دربكة في عمق دفاعات الملكي، في حين أدرك مهاجم الملكي وزير الجوني هدف التعديل، بعد أن ارتقى لركلة ركنية وضعها برأسية في الشباك العرباوية.
بهذه النتيجة حافظ المطعم الملكي على المركز الثاني بأربع نقاط، فيما بقي العروبة ثالثا برصيد نقطة، لتنحصر بطاقة التأهل الثانية بين الفريقين.
(سبأ)
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