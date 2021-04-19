نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري السوبر الأوروبي الجديد شرح نظام البطولة والأندية المؤسسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوري السوبر الأوروبي ، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم مؤثراً علي اقتصاد الدول وجميع النشاطات المقامة علي أرضها، ومنها نشاط كرة القدم وخاصة كرة القدم الأوروبية، قامت كبار الأندية بإعلانها عن إقامة بطولة جديدة بطولة دوري السوبر الأوروبي، حيث سيتنافس مشاركين بطولة دوري السوبر بدورية أكثر، والغرض من هذا هو تحقيق زيادة الدخل، وزيادة الوحدات الأوروبية للمنافسة، والعمل علي تنظيم منافسات بمستوي أعلي، واتفق علي إطلاق الدوري الجديد في أوروبا عدد 12 من الأندية كرة القدم، واهمها في أوروبا، في هذا المقال نقدم لكم شرح نظام بطولة السوبر الأوروبي الجديد والأندية المشاركة والمؤسسة للدوري الجديد.

دوري السوبر الأوروبي

من المفترض أن يقام دوري السوبر الأوروبي في بداية شهر أغسطس، بعد إصدار 12 من الأندية الهامة في أوروبا بيان بإصدار الدوري الأوروبي الجديد المنظم من قبل الأندية التالية:

ميلان. إنتر ميلان. برشلونة. أرسلان. توتنهام هوتسيبر. تشيلسي. أتلتيكو مدريد. ريال مدريد. يوفنتس. مانشستر يونايتد. مانشستر سيتي. ليفربول.

وأوضح بيان أنه سيتم إصدار منافسة للنساء بغرض التطوير من كرة القدم النسائية، وهذا ما يسعون إليه المؤسسين، النمو الاقتصادي، وزيادة التضامن ودخل السوبر الأوروبي.

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شرح نظام البطولة الجديد

سيتمكن من المشاركة في السوبر الجديد عدد 20 نادي، وذلك بعدد 15 من المؤسس، والخمسة الآخرين يتمكنوا من المشاركة بناءً علي التأهل، ويتوقع أن ينضم 3 من الأندية قبل افتتاح دوري السوبر الأوروبي .

عدد 20 نادي، وذلك بعدد 15 من المؤسس، والخمسة الآخرين يتمكنوا من المشاركة بناءً علي التأهل، ويتوقع أن ينضم 3 من الأندية قبل افتتاح . من المفترض بدء البطولة في شهر أغسطس القادم، مع إقامة المباريات في نصف كل أسبوع، وذلك حرصاً منهم علي المحافظة علي الجداول الأساسية والتقليدية للمباريات.

ستقسم 20 فرقة المشاركة إلي مجموعتين، وستقوم كل مجموعة بضم 10 من الفرق، سيقوموا بالمنافسة في مباريات الذهاب والإياب، وأول ثلاث فرق في كل مجموعة ستتأهل إلي ربع النهائي من الدوري، والفرق الرابعة والخامسة في كل مجموعة ستخوض منافسة الذهاب والإياب ملحقا.

بعد التأهل إلي ربع النهائي من الدوري، سيخرج الفريق الخاسر إلي نهائي الدوري.

يقام نهائي دوري السوبر الاوروبي الجديد في شهر 5 شهر مايو، ويقام من مباراة واحدة.

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موقف الفيفا من السوبر الأوروبي الجديد

بالرغم من تبني الأندية المؤسسة للسوبر الأوروبي مادياً إلي تعويض خسارة كورونا وتطوير البنية التحتية، يرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم اتحاد الفيفا إقامة السوبر الأوروبي الجديد، رفض فيفا للسوبر الأوروبي؛ بسبب عدم موافقتهم علي إقامة مغلق في أوروبا خارج الفيفا وخارج معايير كرة القدم الدولية ورؤية الفيفا علي أن أي منافسة، لابد أن تكن قائمة علي التكافل والنزاهة وتوزيع مادي متساوي وعادل.

وبذلك قد نكون قدمنا المعلومات الكافية عن دوري السوبر الأوروبي.