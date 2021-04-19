نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري السوبر الأوروبي الجديد في المقال التالي

في خطوة يعتبرها عشاق كرة القدم في العالم أجمع وفي قارة أوروبا علي وجه الخصوص قنبلة مفاجئة ، اتفقت مجموعة من أندية القمة في القارة الأوروبية علي تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد ، وقد أصدرة رابط الأندية المشاركة في البطولة الجديدة بياناً مشتركاً أعلنت فيه عن إطلاق المسابقة الأوروبية الجديدة في القريب العاجل ، وتعتبر هذه الخطوة تحدي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينزر بانهيارها وصدام شديد قد يدمر الكرة في قارة أوروبا ويغير ملامح اللعبة في العالم أجمع ، وقد نص البيان علي وجود اثنا عشر نادياً من عظماء اللعبة في القارة الأوروبية ضمن القائمة المؤسسة للبطولة وهي الأندية المشاركة بشكل أساسي في البطولة دون ترشحات مسبقة كما هو الحال في دوري الأبطال الأوروبي. قائمة الأندية الإثني عشر الأساسية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي الجديد نادي إي سي ميلان الإيطالي.

نادي أرسنال الإنجليزي.

نادي أتليتيكو مدريد الأسباني.

نادي تشيلسي الإنجليزي.

نادي برشلونة الإسباني.

نادي انتر ميلان الإيطالي.

نادي يوفينتوس الإيطالي.

نادي ليفربول الإنجليزي.

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

نادي ريال مدريد الإسباني.

نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي. علي أن يتم توجيه الدعوة لثلاث أندية أخري إضافية للانضمام للمسابقة قبل انطلاق موسمها الافتتاحي. نظام البطولة الجديدة ينص نظام البطولة الجديدة علي ترشح دائم للخمسة عشر نادي المؤسسين بالإضافة لخمسة نوادي يتم دعوتهم سنوياً ضمن قائمة من الأندية صاحبة النتائج القوية خلال الموسم السابق.

يتم لعب المباريات منتصف الأسبوع للحفاظ علي جداول الدوريات للأندية المشاركة في البطولة.

تبدأ البطولة في شهر أغسطس.

يتم تقسم العشرون فريق إلي مجموعتان.

تلعب كل مجموعة دوري ذهاب وإياب.

الفرق الثلاث الأوائل من كل مجموعة تصعد لدور ربع النهائي من البطولة.

الفرق أصحاب المركز الرابع والخامس تخوض ملحق ذهاب وإياب.

دور ربع النهائي يعتمد نظام خروج المغلوب علي مباراتان.

دور النهائي مباراة واحدة في نهاية شهر مايو علي ملعب محايد.

يتم إطلاق بطولة مشابهة للنساء بعد بدا بطولة الرجال. ستوفر بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد مداخيل مادية اقوي للأندية المشاركة حيث ستتلقي الأندية المشاركة دفعة ثلاث ملايين ونصف المليون يورو مقدماً. الوسوم عمر شويل - جدة دوري السوبر الأوروبي الجديد ، اتفقت مجموعة من أندية القمة في القارة الأوروبية علي تأسيس بطولة error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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