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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وفولاد خوزستان الإيراني والقنوات الناقلة مجانا GSA live وترتيب المجموعة في المقال التالي
يستضيف ملعب مرسول بارك معقل العالمي مباراة النصر السعودي ضد فولاد خوزستان الإيراني اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع فريق السد القطري ضد الوحدات الأردني، حيث يتصدر فريق النصر جدول ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن فولاد خوزستان المتواجد في المركز الثاني بنفس رصيد نقاط النصر، بينما كلا من السد والوحدات متواجدان في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة، وسينطلق موعد مباراة النصر وفولاد خوزستان الإيراني اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
النصر ضد فولاد خوزستان مباراة قوية يأمل فيها العالمي مواصلة الانتصارت، وتحقيق الفوز الثاني له على التوالي في دور المجموعات، ليواصل مشواره نحو التأهل إلى دور الستة عشر في البطولة، ويدخل الفريق مباراته ضد الفريق الإيراني بدون خمس لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا الذي أصاب تسع لاعبين وإداريين من فريق النصر، حيث سيغيب كلا من الحارس براد جونز، عبد الرحمن العبيد، فراس البريكان، أسامة الخلف، وعبد العزيز العلاوي، ورغم تلك الغيابات سيتسلح رفاق أمرابط بمعنوياتهم المرتفعة بعد انتصارهم الثمين ضد السد القطري في الجولة الماضية بثلاثة أهداف عن طريق كلا من عبد الرزاق حمد الله، عبد المجيد الصليهم، وخالد الغنام مقابل هدف وحيد للسد سجله سانتي كازورلا، ليحصد العالمي ثلاث نقاط هامة ترفع رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة.
فريق فولاد خوسزتان لن يكون خسما سهلا بالمرة ضد النصر، حيث سيأمل هو الآخر في تحقيق الفوز للانقضاض على الصدارة المتشارك فيها حاليا مع النصر برصيد أربع نقاط جمعها من خوض مبارتين في دور المجموعات، بدأها بملاقاة السد القطري في الجولة الأولى، وتعادل بهدف لكل فريق سجله لوسيانو بيريرا الذي قاد فريقه للفوز ضد الوحدات بتسجيله هدف المباراة الوحيد.
ترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة النصر وفولاد خوزستان الإيراني
- 9:00 توقيت مكة المكرمة، الأردن، قطر، وفلسطين.
- 10:00 توقيت الإمارات، وعمان.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر ضد فولاد خوزستان
- مباراة النصر ضد فولاد خوزستان مجانا عبر موقع وتطبيق GSA live بتعليق عبد الله الغامدي.
- مباراة النصر وفولاد عبر يوتيوب القنوات الرياضية السعودية مجانا أيضا.
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