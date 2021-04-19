منتخبنا الوطني يخوض أول حصة تدريبية كامل العدد

في معسكره الخارجي بإمارة دبي

خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في الساعة التاسعة والربع مساء أمس الأول حصته التدريبية الأولى بالمعسكر الخارجي الذي ينخرط فيه الأحمر حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة ( دبي ) على ساحة ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ، المعسكر سيستمر حتى الخامس من مايو القادم ضمن برنامج إعداده لاستكمال رحلة التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م ، حيث تنتظر منتخبنا ثلاث مباريات مهمة للغاية بالتصفيات الأولى أمام قطر في 7 يونيو وهي مباراة مفصلية ستحدد بشكل شبه نهائي صدارة المجموعة الخامسة ، ويلاقي افغانستان في 11 يونيو ، فيما يختتم المنافسات أمام بنجلاديش بتاريخ 15 يونيو وهي المباراة الاخيرة له بالتصفيات المزدوجة والتي يأمل فيها الأحمر أن تكون له كلمة قوية في نهاية المطاف ، المعسكر الحالي من المتوقع أن تتخلله مباريات مع أندية إماراتية لإبقاء اللاعبين في التنافس على أقل تقدير بعد أن تم إلغاء الموسم الكروي الحالي في السلطنة الأمر الذي أفقد اللاعبين الكثير من العوامل المساندة التي يبحث عنها المدرب في هذه الفترة .

الجدير بالذكر ، أن مدرب منتخبنا الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش أكد في المؤتمر الصحفي الأخير بأن هناك معسكرا أخيرا سيخوضه الأحمر في إمارة دبي – كذلك – قبل السفر إلى الدوحة خلال الفترة من 16 وحتى 30 مايو القادم ، وسيواجه منتخبنا خلاله منتخبي تايلند وإندونيسيا يومي 25 ، 29 مايو ، فيما تغادر بعثة الأحمر إلى الدوحة بداية يونيو لخوض المباريات الثلاث المتبقية له في التصفيات .

كامل العدد

الحصة التدريبية الأولى بحث خلالها برانكو عن تحقيق الكثير من الأهداف أبرزها أهمية استعادة الجانب البدني تدريجيا بعد فترة التوقف الذي جاء بعد قرار إلغاء الموسم الكروي الذي لم يكن في الحسبان بسبب تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، خاصة وأن اللاعبين تواجدوا في معسكر سابق في دبي وعملوا على التغلب على هذا الجانب من خلال التدريبات اليومية وكذلك مباراتي الاردن (صفر/صفر) والهند (1/1) الوديتين ، كما أنها الحصة الأولى خلال أيام شهر رمضان المبارك وبالتالي التعامل معها بشكل مختلف عن أيام التدريبات العادية .

الحصة التدريبية شارك فيها جميع اللاعبين دون استثناء ، وهو أمر جيد للغاية يسعى من خلاله برانكو للتعامل مع الجميع بشكل مباشر بعيدا عن المنغصات من أجل الوصول لأدق تفاصيل إمكانيات كل اللاعبين قبل الحكم على مستوى كل منهم .

مباريات ودية

حدد الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة برانكو يومي الخميس الموافق 29 أبريل الحالي والثلاثاء الموافق 4 مايو القادم موعدا لخوض مباراتين وديتين مع أندية إماراتية لم يتم تحديدها حتى الآن ، الامر الذي سيتم تأكيده خلال الساعات القليلة القادمة بعد الحصول على الموافقات من الأندية المستهدفة لمواجهتها في هذا التوقيت .