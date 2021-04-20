موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه القادمة 21 أبريل والقنوات الناقلة في دوري أبطال أسيا

موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه، يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” أحداث اللقاء المنتظر، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا، يدخل الزعيم اللقاء برغبة أكيدة في الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، وقد خاض الزعيم مبارتين في البطولة، تصدر من خلالهما جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، ويطمح الزعيم في الفوز بالمباراة ومواصلة التربع على عرش صدارة المجموعة، والصعود إلى الأدوار العليا في بطولة دوري أبطال أسيا، وفي المقابل يدخل استقلال دوشنبه الطاجستاني، اللقاء بعد أن أدى آداء قوي ومميز في الجولتين السابقتين، حيث أن يحتل المركز الثاني بعد انتهاء جولتين، بنفس رصيد الهلال أربع نقاط ولكن فارق الأهداف لصالح الهلال، فهي مباراة على زعامة المجموعة وتصدرها والانفراد بالقمة.

موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه

من المقرر أن يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” اللقاء المنتظر، وذلك غداً الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021، وتقام المباراة في التوقيتات التالية:

22:00:- في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

19:00:- الساعة السابعة بتوقيت “جرينتش”.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة على منصة GSA live الإلكترونية، حيث أنه لم تحصل أي قناة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا النسخة الحالية، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز “عبد الله الحربي”.

بطاقة مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه