نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وفولاد اليوم 2021/04/20 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أسيا ومعلق المباراة في المقال التالي
يدخل فريق النصر السعودي أختبار صعب الليلة عندما يحين موعد مباراة النصر وفولاد الإيراني الليلة، في أطال الجولة الثالثة من دوري أبطال أسيا والتي تبدأ مبارياتها اليوم بالعديد من المباريات القوية، وسوف تبث المباراة عبر منصة gsa live حصرياً، وسوف يدخل النصر اللقاء باحثاً عن الفوز وتصدر ترتيب المجموعة منفرداً، ويزيح منافسه الأول على صدارة المجموعة الفريق الإيراني الذي يتساوى مع النصر في عدد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما، وسوف تقام مباراة الليلة على ملعب مرسول بارك وهذه ميزة أضافية لفريق النصر.
موعد مباراة النصر وفولاد اليوم
تبدأ مباراة النصر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 20.00 بتوقيت مدينة القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، 22.00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
ترتيب المجموعة قبل اللقاء اليوم
|الفريق
|الترتيب
|النصر السعودي
|المركز الأول برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن فولاد الإيراني
|فولاد الإيراني
|المركز الثاني برصيد 4 نقاط
|الوحدات الأردني
|المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن الرابع فريق السد
|السد القطري
|المركز الرابع برصيد نقطة واحدة
التشكيل المتوقع اليوم لفريق النصر السعودي
- حراسة المرمى ” وليد عبد الله”.
- خط الدفاع “عبد الله مادو، عبد الإله العمري، علي لاجامي،سلطان الغنام”.
- خط الوسط “علي الحسن ، بيتروس، عبد الفتاح عسيري، خالد الغنام،نور الدين مرابط”.
- خط الهجوم ” عبد الرزاق حمد الله”.
موعد مباراة النصر وفولاد والقنوات الناقلة
من المعرف أن جميع مباريات دوري أبطال أسيا تبث حصرياً على منصة gsa live السعودية، على أكثر من 16 متصفح وأعلنت الشركة السعودية الرياضية أن نقل المباريات فضائياً غير متاح حالياً، وقبل نهاية هذا العام سوف تكون المباريات متاحة فضائياً وسوف يكون النقل بأحدث أجهزة البث الرقمي في العالم، لكي تستمتع جماهير الساحرة المستديرة في القارة الصفراء بمشاهدة المباريات ومتابعة فرقها عبر الفضائيات.
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