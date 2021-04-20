موعد مباراة النصر وفولاد اليوم 2021/04/20 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أسيا ومعلق المباراة

يدخل فريق النصر السعودي أختبار صعب الليلة عندما يحين موعد مباراة النصر وفولاد الإيراني الليلة، في أطال الجولة الثالثة من دوري أبطال أسيا والتي تبدأ مبارياتها اليوم بالعديد من المباريات القوية، وسوف تبث المباراة عبر منصة gsa live حصرياً، وسوف يدخل النصر اللقاء باحثاً عن الفوز وتصدر ترتيب المجموعة منفرداً، ويزيح منافسه الأول على صدارة المجموعة الفريق الإيراني الذي يتساوى مع النصر في عدد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما، وسوف تقام مباراة الليلة على ملعب مرسول بارك وهذه ميزة أضافية لفريق النصر.

موعد مباراة النصر وفولاد اليوم

تبدأ مباراة النصر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 20.00 بتوقيت مدينة القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، 22.00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب المجموعة قبل اللقاء اليوم