ماهو الدوري الأوروبي الممتاز ESL الجديد ” الدوري الانفصالي”

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عمر شويل - جدة يبدو أن منافسات كرة القدم كما نعرفها لن تعود كما كانت من قبل ،فبالأمس أعلنت مجموعة من أهم الأندية في العالم والأغنى من حيث الميزانية والإيرادات عن تشكيل منافسة منفصلة للأندية الأوروبية خاصة بهم وأطلقت عليها وسائل الإعلام اسم الدوري الانفصالي.

ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس هم من بين عشرات الأعضاء المؤسسين لدوري من شأنه أن يقلب الهياكل الرياضية والاقتصاد الرياضي رأسًا على عقب إذا تكلل بالنجاح.

وقد تم الإعلان عن هذا الدوري بعد شهور من المحادثات السرية بين ممثلي الفرق المنشقة، وقد تم الإعلان عن أن هناك ثلاثة فرق أخرى على الأقل في انتظار أن تنضم إليهم، وسوف يتم إجراء مباريات المنافسة الجديدة في أقرب وقت ممكن، ليصبح هذا الدوري في منافسة مباشرة مع دوري أبطال أوروبا الحالي.

رئيس ريال مدريد وقد وقع الاختيار على فلورنتينو بيريز ، رئيس نادي ريال مدريد ليصبح أول رئيس للدوري الجديد الذي اختاروا له اسم الدوري الأوروبي الممتاز ESL.

ما هو الدوري الأوروبي الممتاز

الدوري الانفصالي عبارة عن تحالف من الأندية الكبرى أقرب من حيث المفهوم إلى البطولات المغلقة تشبه إلى حد ما اتحاد كرة القدم الأميركي، وهو من شأنه أن يحقق أهم إعادة هيكلة لنخبة كرة القدم الأوروبية منذ الخمسينيات ، ويمكن أن يبشر بأكبر تحويل للثروة الرياضية لتستحوذ عليها مجموعة صغيرة من الفرق في تاريخ الرياضة الحديث، وهذا هو الهدف الرئيسي من تشكيل هذا الدوري.

بموجب النظام المقترح ، ستنضم هذه الأندية الـ 12 التي تم تأكيد مشاركتها إلى ثلاثة أعضاء مؤسسين آخرين غير معتمدين وخمسة أندية إضافية سيتعين عليها التأهل كل عام لهذا الدوري، وسيلعبون مباريات منتصف الأسبوع في دورتين صغيرتين من عشرة أندية ، مع تقدم أفضل المنتخبات إلى مراحل خروج المغلوب، كما سيتم لعب النهائي في شهر مايو.

والفرق الـ 12 التي سجلت كمؤسسين حتى الآن، تقتصر على عشرات الأندية من إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، في حين لا تشارك الأندية الألمانية والفرنسية الكبرى، وتمثل الأندية المشاركة مجموعة من ستة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز – يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام – والمجموعة الإنجليزية هي أكبر مجموعة مشاركة من بلد واحد، كما يعتقد أن الفريق الأخر الذي سيشارك من إسبانيا هو فريق أتلتيكو مدريد ، في حين أن غريم ميلان إنترناسيونالي و إيه سي ميلان سينضمان إلى يوفنتوس كممثلين لإيطاليا، وقد أعلنت تلك الفرق أنها ستستكمل مشاركتها في الدوريات المحلية.

أسباب تأسيس الدوري الممتاز الأوروبي ” الدوري الانفصالي”

في النظام الحالي المعمول به من قبل الفيفا، يتم تحويل مئات الملايين من الدولارات التي تأتي من عائدات البث التليفزيوني والرعاية السنوية إلى أغنى الأندية في العالم والتي تستكمل إيراداتها المحلية بمدفوعات تقدر بملايين الدولارت تأتي من عائدات دوري الأبطال، لكن في نفس الوقت فإن تنسيق دوري الأبطال الحالي يدعم الفرق الأصغر في كل بلد والتي تستفيد من مشاركاتها بجانب عمالقة كرة القدم الأوروبية وتشاركها أيضًا في الأموال التي تجنيها من المنافسة.

لكن الدوري الجديد سوف يقلب هذا النظام رأسًا على عقب من خلال حرمان دوري أبطال القديم من ألمع الفرق المشاركة فيه والأكثر ثراء ،وسوف تتقاسم تلك الأندية عائدات الدوري الجديد فيما بينها دون الفرق الأصغر وهذه العائدات من المتوقع أن تقدر أيضًا بمليارات الدولارات .

ففي حال استبدال دوري أبطال أوروبا بشكل فعال ، سيحصل المؤسسون على مبلغ 3.5 مليار يورو (2.5 مليار جنيه إسترليني) في مدفوعات البنية التحتية الأولية بينهم ، بالإضافة إلى 10 مليار يورو “لفترة التزام أولية”، وهذا الرقم يعني أن كل ناد مؤسس سيحصل على حوالي 400 مليون دولار – أكثر من أربعة أضعاف ما حصل عليه الفائز بدوري أبطال أوروبا في عام 2020.