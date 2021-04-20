موعد مباراة الأهلي ضد الشرطة القادمة الأربعاء 21 أبريل والقنوات الناقلة في دوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي ضد الشرطة، يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” أحداث اللقاء العربي المنتظر، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا 2021، يدخل الراقي اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز بالمباراة، والحصول على النقاط الثلاث حتى يتمكن من استكمال مشواره في دوري أبطال أسيا، حيث أن الراقي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب مجموعته، برصيد نقطة وحيدة ولا سبيل أمه سوى الفوز إن أراد المنافسة على الصعود عن هذه المجموعة، وفي المقابل يدخل الشرطة العراقي المباراة بنفس رغبة الأهلي وهي الفوز فقط، ولا بديل أمامه سوى الفوز والحصول على نقاط المباراة الكاملة، حتى يتسنى له مواصلة مشواره في البطولة، وإنعاش آماله وموقفه المتأزم حيث أنه يحتل المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، إذاً هي مباراة أكون أو لا أكون.

موعد مباراة الأهلي ضد الشرطة

يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” الديربي العربي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل القادم، حسب التوقيتات التالية”

23:15:- الساعة الحادية عشر وربع بتوقيت مكة المكرمة وبغداد طرفي اللقاء.

22:15:- الساعة العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

21:15:- الساعة التاسعة وربع بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

24:15:- الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

20:15:- الساعة الثامنة وربع بتوقيت “جرينتش”.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

يترقب المشجع العربي لقاء الأهلي السعودي والشرطة العراقي باهتمام بالغ، وسوف تنقل المباراة عبر أثير منصة GSA live الإلكترونية، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الكبير “جعفر الصليح”.

بطاقة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي