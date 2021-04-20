موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه والقنوات الناقلة مجانا GSA live وترتيب المجموعة

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبة الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي ضد فريق أجمك الأوزبكي، حيث يتشارك كلا من الهلال واستقلال دوشنبه في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن كلا من أجمك وشباب الأهلي أصحاب المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة، وسينطلق موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد استقلال دوشنبة في مباراة قوية يأمل فيها الزعيم تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات التي بدأها في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال في الجولة الماضية، حين فاز على شقيقه شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدفين دون رد سجلهما كلا من غوميز، وأندري كاريلو، ليقتنص كبير آسيا ثلاث نقاط هامة رفع بها رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى ضد فريق أجمك الأوزبكي بهدفين لكل فريق سجلهما للهلال كلا من فييتو، ورحمنوف “هدف عكسي”، ويأمل الهلال في الحفاظ على صدارة الترتيب بتحقيق الفوز ضد الاستقلال الذي سيلتقي الزعيم من جديد خلال أيام في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، حيث تقام مباريات المجموعة الاولى حاليا في المملكة العربية السعودية.

فريق استقلال دوشنبه لن يكون خصما سهلا للزعيم في المباراة، حيث سيأمل في تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث للانفراد في الصدارة المتشارك فيها حاليا مع فريق الهلال، مع وجود فارق أهداف للزعيم، وبدأ الفريق الطاجيكستاني مشواره في مرحلة المجموعات بملاقاة فريق شباب الأهلي دبي في مباراة قوية انتهت بالتعادل السلبي، وفي الجولة الثانية تمكن من تحقيق الفوز ضد أجمك الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، وفلسطين.

11:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد الاستقلال