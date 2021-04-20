نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد مباريات قرعة نصف النهائي دوري أبطال أوربا ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يتقابل في الذهاب نادي ريال مدريد الإسباني مع خصمة نادي تشيلسي الإنجليزي في السابع والعشرين من شهر أبريل الحالي كما يتقابل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر سيتي الانجليزي في الثامن والعشرين من شهر ابريل ٢٠٢١ م.

مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حددت الفيفا موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في السابع والعشرين من شهر أبريل عام ٢٠٢١ م الحالي والأندية المشاركة في البطولة هي أتالانتا و أتليتيكو مدريد و إشبيلية و باريس سان جيرمان و بايرن ميونيخ و برشلونة و بورتو و بوروسيا دورتموند و مونشنغلادباخ غلادباخ و تشيلسي و ريال مدريد و لاتسيو لايبزيغ وليفربول و مانشستر يونايتد و اليوفنتوس كما قاما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتحديد موعد المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومقابلة ريال مدريد و تشيلسي.

موعد مباريات الإفتتاح

وتقام مباراة الإفتتاح بين كلا من نادي ريال مدريد الاسباني ونادي تشيلسي الانجليزي في الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا علي ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة مدريد في التاريخ المذكور سابقا كما يتقابل نادي باريس سان جيرمان مع نادي مانشستر سيتي علي ملعب بارك دي برانس في الثامن والعشرون من الشهر الجاري .

موعد مباراة النهائي للبطولة

كما يتقابل نادي مانشستر سيتي مع نادي باريس سان جيرمان في مباراة الإياب دور الأربعة في الرابع من شهر مايو ٢٠٢١ م على استاد الإتحاد في مانشستر فيما تقام مبارة بين نادي تشيلسي ونادي ريال مدريد على استاد ستامفورد بريدج في الخامس من شهر مايو ٢٠٢١ م .

كما سوف تقام المباراة النهائية في التاسع والعشرون من شهر مايو ٢٠٢١ م علي استاد الأولمبي أتاتورك في مدينة إسطنبول.