شق مسارات جبلية لممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية لشباب فريق الظاهرة

عبري ـ العمانية :سعيًا منهم لإبراز هوايتهم وممارستها بالصورة التي تعكس أهميتها خاصة من الجوانب الصحية، وكذلك اكتشاف ما تزخر به الطبيعة العُمانية من مقومات جذب سياحي متنوّعة، تمكّن أعضاء فريق الظاهرة للدرّاجات الهوائية بمحافظة الظاهرة من شق عدة مسارات جبلية لممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية والمسابقات المحلية للهواة.ويواصل أعضاء فريق الظاهرة للدرّاجات الهوائية شق المسار الثالث ببلدة الوهرة بولاية عبري بطول تسعة كيلومترات ونصف المتر، وذلك ضمن المبادرات الشخصية لأعضاء الفريق وبجهودهم الذاتية، والتي رُوعي فيها اتباع مختلف وسائل السلامة في المنحدرات الجبلية حيث يكتشف خلالها الهواة الطبيعة والتضاريس الجبلية الرائعة، وهي بمثابة نافذة سياحية ثرية بما تتميّز به من مسارات متعددة. وقد تمكّن الشباب مؤخرا من شق عدة مسارات جبلية بعدد من المواقع بولاية عبري منها ( مسار الصقر) بمركز المدينة بولاية عبري بطول 5 كيلومترات، كما أُقيم أول سباق به على مستوى السلطنة.وتبلورت الفكرة بشق مسار جبلي آخر بمنطقة الغليل ببلدة الدريز بولاية عبري بطول تسعة كيلومترات، حيث تم تدشينه بإقامة سباق للدرّاجات الهوائية، وشهدت فعالياته مشاركة أكثر من 100 مشارك من مختلف الفئات العمرية.وقد عبّر أعضاء الفريق عن سعادتهم باعتماد الفريق وإشهاره تحت مظلة نادي عبري الرياضي مؤكدين أن هذه الرياضة تتم ممارستها باستخدام الدرّاجة المُصمّمة خصيصًا لذلك (الدرّاجة الجبلية ) وتوجد أوجه تشابه بين الدرّاجات الجبلية وغيرها من الدرّاجات، ولكن تتضمّن الميزات المُصمّمة لتعزيز المتانة والأداء في المناطق الوعرة، حيث إن رياضة الدرّاجات الجبلية يمكن تقسيمها إلى فئات متعددة وهذه الرياضة الفردية تتطلب القدرة على التحمّل، والقوة الأساسية والتوازن ومهارات التعامل مع الدرّاجة، والاعتماد على الذات.